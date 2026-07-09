El Parlamento Europeo excluye a plataformas como WhatsApp de la ley que quiere escanear mensajes privados de los usuarios contra el abuso sexual infantil

La Unión Europea avanza para diluir la controvertida propuesta para permitir que las plataformas digitales escaneen los mensajes privados de los usuarios en busca de material de abuso sexual infantil. En la caótica votación de este jueves, el Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría absoluta una enmienda a la propuesta para que no afecte a "las comunicaciones interpersonales a las que se aplique, se haya aplicado o se vaya a aplicar el cifrado de extremo a extremo", que garantiza su privacidad. En la práctica, eso excluye a aplicaciones de mensajería instantánea que recurren a la encriptación como WhatsApp, Messenger o Signal.

La directiva europea sobre privacidad electrónica (ePrivacy) respalda la confidencialidad de los mensajes que mandas. Sin embargo, en 2024, la Comisión Europea adoptó una excepción que autorizaba a compañías como Google o Meta a escanear los mensajes para combatir la proliferación de contenido pedófilo. La excepción expiró el pasado mayo después que la Eurocámara rechazase su ampliación con un amplio margen. Sin embargo, su presidenta, Roberta Metsola, y el Partido Popular Europeo realizaron una maniobra legislativa —tachada de "truco sucio" por los críticos— que permitió resucitar la propuesta de urgencia y llevarla al plenario de este jueves, el último antes del parón de verano.

En una sesión marcada por quejas y murmullos que ilustran la profunda división sobre este tema, 314 eurodiputados han votado a favor de descartar la propuesta y otros 276 lo han hecho en contra. Sin embargo, no ha logrado una mayoría suficiente para rechazar el establecimiento de una nueva excepción, que, de ser validada, sería aplicable hasta el 3 de abril de 2028. Eso se debe al inusual procedimiento adoptado, que obligaba a tener una mayoría de 360 votos para su repudio. Hasta 110 de los 720 eurodiputados no han estado presentes, lo que significa que el voto de "más de una séptima parte se contabilizó en contra de cualquier enmienda", critica Simeon de Brouwer, asesor político de la red en defensa de los derechos digitales EDRi.

La inusual maniobra del PPE ha facilitado que no se rechace que las plataformas puedan escanear voluntariamente los mensajes

Defender la encriptación

Aun así, el Parlamento sí ha logrado aprobar enmiendas que restringen drásticamente el alcance de la medida propuesta por Bruselas y respaldada por los gobiernos nacionales de la UE. Estas establecen que aplicaciones como WhatsApp ya no podrán adoptar voluntariamente medidas de escaneo que se aparten de las normas europeas de privacidad para identificar difusores de la mal llamada pornografía infantil.

Las enmiendas han sido aprobadas gracias a una inusual alianza entre partidos liberales, ecologistas, de izquierda y de extrema derecha, mientras que populares y socialdemócratas, las principales fuerzas políticas de la cámara, se han opuesto a ellas.

Ahora, la posición del Parlamento será remitida al Consejo de la UE, que tiene tres meses para decidir si acepta o rechaza las enmiendas. En caso negativo, el texto deberá renegociarse.

Solución temporal

El marco legal que se ha votado hoy, conocido como Chat Control 1.0, es una "solución temporal" que permite a las plataformas detectar, denunciar y suprimir contenido pedófilo de forma voluntaria. El eurodiputado popular Javier Zarzalejos asegura a EL PERIÓDICO que el "vacío legal" dejado por el rechazo del Parlamento a esta medida ha sido un "desastre" porque "se ha dejado de informar a las autoridades policiales" de ese material de abuso. El socialista Juan Fernando López Aguilar también ha votado a favor, tachando a los críticos de ser "intransigentemente defensores de la privacidad".

Esta "norma provisional" se mantendrá hasta que se presente el Reglamento sobre el abuso sexual infantil, una polémica ley propuesta en 2022 por la Comisión y con apoyo de los 27 que, en su primera versión, quería obligar a las plataformas a realizar ese escaneo masivo de las telecomunicaciones. Zarzalejos, que lidera la redacción del texto como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, anticipa que espera "tenerlo acordado en septiembre".

El verdadero efecto de las pantallas en el sueño de los adolescentes. / Shutterstock

"Contra la vigilancia masiva"

Esta versión choca con la de técnicos de ciberseguridad, organizaciones civiles, defensores de la privacidad y casi un millar de expertos tecnológicos europeos, que han advertido reiteradamente que el escaneo conocido como Chat Control abre la puerta a la vigilancia masiva de los usuarios. En un principio, se alertó de que ese rastreo permitiría comprobar el contenido de tus mensajes, acabando así con el cifrado de extremo a extremo que protege sus comunicaciones. Si la posición del Parlamento es validada por el Consejo, no será así en la nueva excepción.

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Para de Brouwer, el no rechazo a la excepción temporal que permite el escaneo voluntario de los mensajes es un "revés". Sin embargo, celebra el "número muy elevado" de eurodiputados que se han opuesto a ella y que han aprobado las enmiendas, asegurando que esa resistencia "envía una señal clara contra la vigilancia masiva" que abre la puerta a que la ley definitiva en la que trabaja Zarzalejos cuente con las salvaguardias exigidas. "El Parlamento no se dejará intimidar", valora.

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