El Parlamento de Israel fija las próximas elecciones generales para el 27 de octubre

Israel celebrará elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, la fecha límite fijada por ley, después de que el actual Parlamento complete el 17 de julio su mandato íntegro de cuatro años, informó este domingo la cámara en un comunicado.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de la Knéset (Parlamento), el diputado del partido derechista Likud, Ofir Katz, durante el debate del proyecto de ley de financiación de partidos que incorpora una disposición que fija el inicio del receso electoral para el próximo día 17.

De cumplirse el calendario, serán las primeras elecciones convocadas en la fecha establecida por ley en Israel en cerca de 40 años y las primeras en las que un Gobierno completa su mandato en más de medio siglo. La asesora jurídica de la Knéset, Sagit Afik, señaló que la cámara "completará su mandato íntegro y no será disuelta", por lo que no será necesario aprobar una ley de disolución, ya que los comicios se celebrarán en la fecha prevista por la legislación israelí.

Tensión política

La confirmación llega un mes después de que la oposición fracasara en su intento de impulsar elecciones anticipadas mediante la disolución de la Knéset. La iniciativa fue entonces rechazada por 61 votos frente a 53, después de que los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, retiraran su apoyo tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno sobre la controvertida ley del servicio militar para los ultraortodoxos.

En junio de 2024, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó que el Ejército debía comenzar a reclutar a los judíos ultraortodoxos después de que expirara la norma temporal que les permitía quedar exentos del servicio militar obligatorio. La decisión llevó al Gobierno a promover un proyecto de ley para preservar buena parte de esas exenciones, aunque prevé incorporar al servicio a una parte de esta comunidad.

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La cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política en Israel, especialmente desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que ha incrementado las necesidades de personal del Ejército y obligado a ampliar el servicio obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas.

Fuente: El Periódico