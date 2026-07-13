Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"

La selección francesa de fútbol vuelve a estar en el centro de la polémica y no precisamente por su estilo de juego. Tras las desafortunadas palabras del expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una columna publicada por El Debate, donde afirmaba que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", la tensión entre países vecinos no ha dejado de escalar.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se sumó este lunes a la cascada de condenas en Francia contra Rajoy, mostrándose cansado de este tipo de afirmaciones: "De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas", declaró Barrot en una entrevista en la televisión BFMTV y la radio RMC.

El jefe de la diplomacia francesa defendió que la selección nacional representa "el mejor rostro de Francia", al describirla como "un equipo excepcional" que proyecta la imagen de "un país conquistador, audaz y al que nada ni nadie resiste". Barrot aseguró además que se alegra de que el combinado francés transmita "una imagen tan hermosa" del país y destacó el respaldo de los ciudadanos a los 'Bleus', "sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad".

Barrot no contento con la condena a este tipo de actitudes retó a España, afirmando que la mejor respuesta será cuando la selección francesa "gane con claridad la semifinal" que se disputará este martes contra España.

El Gobierno francés, en tromba

Las críticas de Mariano Rajoy no son las primeras que recibe la selección francesa en este mundial, pero quizás sí que son las que han sido la gota que ha colmado el vaso. Días atrás, la senadora de Paraguay, Celeste Amarillo, se refería al jugador Kylian Mbappé como "camerunés colonizado" tras el partido disputado entre ambas selecciones, donde Paraguay quedó eliminada del Mundial.

La embajada de Francia en Argentina también tuvo que tomar medidas contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, considerándola persona "non grata" en sus instalaciones, tras un tuit en el que ella calificó a la selección francesa de fútbol como "el equipo africano flojo de modales".

Todas estas declaraciones racistas han generado la ira del gobierno francés calificándolas de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió "una República de diversidad" en la que todos deben encontrar su lugar, también se sumaron a las críticas, la ministra delegada Éléonore Caroit; el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure; el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel; la presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, o el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, quien denunció que las declaraciones de Rajoy desprenden "un tufo de racismo intolerable".

La última en hacerla fue la Embajada de Francia en España, quien consideró oportuno recordar que de los 26 futbolistas que componen la selección, 23 han nacido en Francia y tres, que nacieron en el exterior, "son franceses también".

Valls, "dolido" e "indignado"

Al goteo de condenas se ha sumado el exprimer ministro francés y exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls, quien a través de una columna remarcó que las palabras de Rajoy no solo le "indignan", sino que además le "duelen". "Me senté frente a él, como europeo, como jefe de Gobierno. Por eso sus palabras no solo me indignan, me duelen. No lo creía capaz de ello", afirma Valls en una tribuna en 'El Español'.

"No es una ocurrencia, es una confesión. Porque lo que cree no ver en ese equipo no son nacionalidades. Son colores de piel. Es decir que, para él, un negro no puede ser francés. Eso se llama, simplemente, racismo. Y qué desconocimiento de nuestra historia, a veces atormentada pero rica por su diversidad y ligada a un antiguo imperio colonial en cinco continentes", agrega Valls. "Puedo decírselo mejor que nadie. Nací en Barcelona, de padres españoles, y me naturalicé francés a los veinte años. No tengo una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas", indica Valls.

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"Pero lo más perturbador está en otra parte. Que Rajoy mire su propia selección. Lamine Yamal, ese prodigio del que toda España se siente tan orgullosa, es hijo de padre marroquí y de madre de Guinea Ecuatorial. Nico Williams, nacido en Pamplona, es hijo de inmigrantes ghaneses que cruzaron el desierto para llegar a Europa. Es más, en su defensa juega Aymeric Laporte, nacido en Agen, capitán de la selección francesa sub-21 antes de elegir a la Roja. En la selección que defiende Rajoy hay, literalmente, un francés. Siguiendo su razonamiento, tampoco habría españoles. Creyendo insultar a los Bleus, es a los suyos a quienes primero insulta", explica Valls.

Fuente: El Periódico