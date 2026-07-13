Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait, tras otra oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos.

Concretamente, el órgano castrense iraní ha reivindicado ataques contra la base Príncipe Hasán de Jordania, la de Sheij Isa en Bahréin y la de Ali Salem en Kuwait, de acuerdo con comunicados difundidos por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia guardia.

"En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hasán, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", reza una de las notas en las cuales los uniformados iraníes afirman haber incendiado depósitos de combustible y almacenes de munición del enclave.

Al hilo, una fuente militar autorizada del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Jordania han indicado que los sistemas de defensa aérea jordanos han "interceptado y derribado cuatro misiles que entraron en el espacio aéreo de Jordania, procedentes de territorio iraní", de acuerdo con un comunicado difundido por el propio cuerpo.

A su vez, el cuerpo ha advertido de que "cualquier intento de atentar contra la soberanía del reino o de violar su espacio aéreo será respondido con toda firmeza, dentro de las normas de combate aprobadas y de lo que exija el interés nacional".

Posteriormente, tras haber precisado que sus acciones de "represalia" continúan, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Bahréin.

EE. UU. lanza una nueva oleada de ataques

Horas antes, el Ejército de Estados Unidos ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio CENTCOM en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán--.

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión" en una operación destinada a "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".