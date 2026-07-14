Cerco a la isla caribeña
EEUU investiga la posible presencia de drones iraníes en Cuba
El presidente de EEUU ha asegurado que "no va a permitir que esto ocurra"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de la investigación de una "posible" presencia de drones iraníes en la isla de Cuba, tras lo cual ha agregado que Washington no permitirá "que eso ocurra".
"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve", ha aseverado el mandatario tras ser interrogado por los medios desde el Despacho Oval sobre la presencia de drones iraníes en el país isleño.
A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha considerado que "podría ser" que la isla caribeña estuviera "almacenando algunos" misiles iraníes. "Lo estamos investigando ahora mismo", ha señalado tras recalcar que su Administración no va a "permitir que eso ocurra".
Bases rusas y chinas
Las declaraciones de Trump llegan poco después de que el propio Rubio anunciara que Washington seguirá empleando "todas las herramientas a su disposición" para "impulsar" reformas "políticas y económicas" en Cuba y poner fin a "décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista".
Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, alegaba en la víspera que la isla acoge bases "tanto rusas como chinas", atribuyendo a Moscú y Pekín "puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba".
A las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla, Estados Unidos ha sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro. De hecho, las autoridades cubanas confirmaron el pasado viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el cuarto en lo que va de año.
Fuente: El Periódico
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