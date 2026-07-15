El PP critica el tratado sobre Gibraltar tras el derribo de la Verja: "Una gran oportunidad perdida y una doble trampa"

El Partido Popular se opone al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido y supervisado por España para encajar Gibraltar en el espacio Schengen y en la unión aduanera. Este martes, en una foto histórica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al puesto fronterizo, conocido como "la Verja", para asistir a la eliminación de las barreras físicas, uno de los ejes centrales del tratado. El acuerdo se centra en permitir el paso fluido de personas y mercancías y en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos y las condiciones de competencia fiscal de la colonia británica.

"¿Van a poder faenar los pescadores españoles con normalidad? ¿Qué pasa con los claros riesgos medioambientales? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los servicios financieros?", se preguntan fuentes del Partido Popular sobre este acuerdo.

El texto, de más de mil páginas y negociado desde 2021, entró en vigor a las doce de esta madrugada. Centenares de personas se agolparon a esa hora para celebrar el fin de los controles de pasaportes a la entrada y a la salida.

El PP pone el foco en lo que considera una "doble trampa" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar el debate y la votación en las Cortes. "Un acuerdo sobre Gibraltar debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales (art. 94.1) y por sentido democrático. Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", dicen desde Génova. Para no llevarlo a las Cortes, Sánchez "autoexcluye" a España del acuerdo entre la UE y el Reino Unido y "acepta que es un Acuerdo 'Sólo UE' (exclusivamente competencias UE) en lugar de Acuerdo Mixto (competencias compartidas o incluyendo competencias nacionales) que es lo que realmente es. Si se considerase Mixto tendría que ser aprobado por las Cortes".

Miles de personas celebran el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre ambos. / Carrasco Ragel / EFE

Además, dicen los populares, no tiene sentido que el Reino Unido y Gibraltar obtengan con el acuerdo "un régimen más favorable" que cuando el Reino Unido era un Estado miembro de la UE. Se "dilapida" la ventaja negociadora que el Brexit había dado a España en la cuestión de la soberanía de Gibraltar, argumentan.

Sin cosoberanía

En este diario, el exministro José Manuel García-Margallo, uno de los mayores críticos de estas negociaciones en la esfera conservadora, aseguró que la salida de Reino Unido de la Unión Europea daba una oportunidad histórica a España para tratar de promover la llamada cosoberanía, un modelo en el que los gibraltareños tuvieran doble nacionalidad y ciertas competencias, como las relativas a los asuntos exteriores o a la defensa, fueran compartidas entre Londres y Madrid.

El tema más espinoso de las negociaciones ha sido la condición de base militar de Gibraltar para el Reino Unido. Allí hay sistemas de escucha y un puerto militar donde se reparan submarinos nucleares o se reponen los misiles de las fragatas británicas. "El Reino Unido consigue que España asuma la base militar instalada en la colonia en un espacio ilegalmente ocupado donde llegan y se reparan submarinos nucleares. Los militares británicos y de otros países no pasarán controles migratorios de la UE", critica el PP.

Sobre la oportunidad económica que el libre tránsito de personas va a suponer para los habitantes de la zona, la llamada “prosperidad compartida”, el PP recuerda que "en ningún momento se detallan inversiones, programas o qué transferencias se van a realizar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (id),asiste al acto de demolición de la Verja de Gibraltar. / Rocío Ruz / Europa Press

Afirman también que "no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal" y que "no hay nada en el Acuerdo que sirva para luchar contra el paraíso fiscal de Gibraltar". En realidad, por primera vez, Gibraltar va a tener un impuesto similar al IVA, con un tipo inicial del 15%, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar el mínimo de la UE, actualmente fijado en el 17%.

"La aplicación provisional desde hoy, 15 de julio, es un fraude. Entra en vigor un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria, tampoco la del Parlamento Europeo", concluyen. El tratado ha entrado en vigor de forma provisional hasta su ratificación por el Parlamento Europeo, cuya votación está prevista para el próximo mes de diciembre, informa Patricia Godino.

Noticias relacionadas

El PP aún no ha aclarado cuál será su sentido del voto en Bruselas.

Suscríbete para seguir leyendo