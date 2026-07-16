El popular ministro de Defensa ucraniano renuncia tras solo siete meses en el cargo

Decisiones controvertidas en la cúpula del Gobierno de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado este jueves que deja el puesto solo siete meses después de llegar y en plena guerra con Rusia, justo cuando Kiev ha logrado cambiar la dinámica del conflicto con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país. "Ha sido un gran honor servir al pueblo ucraniano como ministro de Defensa", ha informado el propio Fedorov en un mensaje en el que no ofrece más detalles sobre su salida del ministerio, pero sí aprovecha para reivindicar los logros de su departamento en el contexto del conflicto armado. Se espera que el Parlamento ucraniano vote este jueves la aprobación de su sustituto, que será el actual ministro de Interior Ihor Klymenko.

En este sentido, ha recordado que, durante su mandato, se logró desactivar el acceso a Starlink de las fuerzas rusas, en un momento en el que el Ministerio de Defensa no tenía presupuesto, por lo que considera que asumió "un riesgo". Asimismo, ha enumerado otros hitos como la reasignación de fondos de la nómina de fin de año y su inversión de forma eficaz "en capacidades de ataque inmediato", o el bloqueo que cortó la logística enemiga e inició el aislamiento de Crimea. El ahora exresponsable de la cartera de Defensa ha incidido en que ha puesto en marcha distintas iniciativas de drones que han resultado efectivas en el escenario bélico.

Asimismo, el Parlamento de Ucrania aprobó este jueves el nombramiento del jefe de la empresa energética Naftogaz, Serguii Koretski, como nuevo primer ministro, tras la remodelación gubernamental ordenada por el presidente Volodimir Zelenski. Con 289 votos a favor de un total de 318, el Parlamento "ha votado el nombramiento de Serguii Koretski como primer ministro", anunció la institución en las redes sociales. La primera ministra saliente, Yulia Sviridenko, presentó oficialmente su dimisión el martes, con el visto bueno del Parlamento, tras haber sido destituida por el presidente ucraniano

"Hemos superado el invierno más difícil y hemos garantizado un suministro ininterrumpido de gas a los ucranianos, a pesar de las graves pérdidas en nuestra propia producción. Hemos demostrado que la gestión pública puede y debe ser eficaz", defendió Koretski el jueves ante el Parlamento, antes de la votación. La eficacia "depende, ante todo, de las personas, de la responsabilidad, de la profesionalidad y de unas normas justas. Son precisamente estos principios los que quiero aportar", añadió. En la víspera de su nombramiento, el presidente Zelenski calificó al empresario como "la persona mejor preparada" para dirigir el gobierno, sobre todo con vistas a preparar al país para el próximo invierno.

Tasa de interceptación de drones aumentada en su mandato

Respecto a las defensas antiaéreas, asunto de suma importancia para Ucrania y sobre la que el presidente, Volodímir Zelenski, incide en los foros internacionales, Fedorov ha reivindicado que la tasa de interceptación de drones "aumentó del 83% al 91%", mientras que sobre los misiles de crucero la interceptación "se disparó del 47% al 87%".

Igualmente, ha puesto de relieve los contratos para adquirir interceptores Patriot PAC-2 GEM-T y PAC-3, entre la veintena de logros que ha destacado, que incluye los contratos internacionales a través del Grupo de Contacto para Ucrania que ha confirmado 40.000 millones en apoyo militar a Kiev para este año.

Con todo, ha reivindicado que inició una "impopular pero vital transformación" del Ejército, en un mensaje en el que agradece a su familia y a su equipo "por su incansable dedicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana". "Seguiré trabajando para cumplir la misión que me propuse inicialmente en el ministerio de Defensa: derrotar al enemigo mediante la asimetría, la rapidez de la innovación y el poder de la organización", ha indicado el ya exministro en su despedida en la que no menciona Zelenski, quien por su parte tampoco ha ofrecido detalles ni se ha pronunciado sobre la salida del titular de Defensa.

Fedorov, de 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, ya ocupó el puesto de viceprimer ministro y fue ministro de Transformación Digital desde 2019 a 2023. Sin embargo, sus intentos de reformar el vasto ministerio de Defensa y las fuerzas armadas generaron tensiones con el jefe del Ejército, Oleksándr Syrskyi.

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Miles de personas salieron este jueves a la calle en Kiev y otras ciudades de Ucrania para exigir al presidente Volodímir Zelenski que reconsidere su decisión de cesar al hasta ahora ministro de Defensa, a quien reivindican como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año.

Fuente: El Periódico