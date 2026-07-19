Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así se vivió el terremoto de magnitud 5,1 en Perú

Al menos seis personas han muerto este domingo en el suroeste de Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud 5,1 que ha afectado especialmente a la región de Junín. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó en su último reporte que las víctimas mortales eran seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas. Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, el cual se encuentra en estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Más información