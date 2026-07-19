Desastre Natural
Un terremoto de magnitud 5,1 deja al menos seis muertos en Perú
El temblor provocó el derrumbe de varios edificios y dejó heridos y personas atrapadas, mientras continúan las labores de emergencia
Europa Press
Al menos seis personas han muerto este domingo en el suroeste de Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud 5,1 que ha afectado especialmente a la región de Junín.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó en su último reporte que las víctimas mortales eran seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.
Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, el cual se encuentra en estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un número todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informan los medios nacionales. Además, hay constancia de cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas. Ahora mismo es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4ºC.
La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.
Fuente: El Periódico
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