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Al menos 40 muertos tras naufragar una embarcación en un río en el norte de Nigeria

La mayoría de accidentes en las vías fluviales en Nigeria se producen por embarcaciones sobrecargadas, un mantenimiento deficiente o el incumplimiento de las normas de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas

Bandera de Nigeria.

Bandera de Nigeria. / Europa Press

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EP

MADRID

La Policía del estado de Jigawa, en el norte de Nigeria, ha anunciado que al menos 40 mujeres y niños han perdido la vida tras naufragar una embarcación en un río cercano a la localidad de Ringim. Los equipos de rescate han podido recuperar al menos uno de los cuerpos, si bien continúan las labores de rescate en la zona.

"Ha habido un vuelco de una canoa en el área de Ringim. Al menos 40 mujeres y niños se han ahogado. Se ha recuperado uno de los cuerpos. Están en marcha las labores para recuperar los otros 39", ha indicado la Policía en un comunicado publicado en redes sociales.

El incidente se produjo alrededor de las 16.30 horas (hora local) del domingo cuando la embarcación, que transportaba en su mayoría a mujeres agricultoras, volcó y dejó a muchas de las pasajeras atrapadas bajo el agua, según ha recogido el diario 'The Punch'.

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La mayoría de accidentes en las vías fluviales en Nigeria se producen por embarcaciones sobrecargadas, un mantenimiento deficiente o el incumplimiento de las normas de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas. Este tipo de incidentes son frecuentes durante la temporada de lluvias en el país africano.

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