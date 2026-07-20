Burnham se estrena como primer ministro británico con una purga a los fieles de Starmer

La hora de la verdad ha llegado para el nuevo primer ministro británico. Tras asumir este lunes el cargo que había ansiado durante gran parte de su carrera política, Andy Burnham ha declarado que es "el momento de creer de nuevo, de traer de vuelta la esperanza". Su precipitada mudanza al número 10 de Downing Street llega tras unas primarias sin rivales, ni debate interno en el Partido Laborista, si bien en su primera intervención tras ser nombrado por el rey Carlos III ha avanzado que en los próximos meses presentará un "plan a diez años" para poner al Reino Unido "en ruta hacia donde queremos que esté".

La idea no es novedosa. Su predecesor, Keir Starmer, había prometido 'Diez Años de Misión de Renovación', pero la profunda impopularidad del ya exmandatario británico acabaría provocando su desalojo apenas dos años después de una robusta mayoría absoluta que ahora hereda Burnham, considerado en sus filas un activo electoral capaz de reeditar la victoria. Conocido como el 'Rey del Norte' ('King of the North', en inglés) por la influencia que sus nueve años como alcalde de Mánchester le habían brindado en los bastiones septentrionales de Inglaterra, la autoridad de Burnham está en su cenit, con sus prioridades aún por desvelar y la incógnita dominando áreas clave como defensa, política exterior o la mastodóntica factura del Estado del Bienestar.

El dimitido Healey vuelve con más poder

Parte del encargo del rey pasaba por elegir Gabinete. La guardia pretoriana de Starmer fue la primera en abandonar el Ejecutivo, incluyendo pesos pesados como el viceprimer ministro, David Lammy, o la titular la de Finanzas (Chancellor of the Exchequer, en inglés), Rachel Reeves, quien habría rechazado la oferta de una cartera alternativa. La otra cara de la moneda es su reemplazo, el veterano John Healey, quien asume el Ministerio de Economía, segundo cargo más importante del Gobierno tras el primer ministro, apenas semanas después de haber dimitido como responsable de Defensa.

Su salida respondió a su desacuerdo con Starmer por el gasto militar. Healey consideraba que la propuesta del por entonces mandatario no garantizaba la seguridad del Reino Unido, lo que sugiere que Burnham ampara el aumento de gasto de Defensa como una prioridad. El exlíder laborista y hasta ahora titular de Energía, Ed Miliband, pasa al departamento de Exteriores, mientras en Interior continuará Shabana Mahmood, de las pocas se salva de la purga.

Quinto primer ministro en cuatro años

Ante un Reino Unido que asiste con alarmante asiduidad a la coreografía institucional, sin urnas de por medio, de un primer ministro saliente y la entrada triunfal de su sucesor, Burnham ha admitido que la ciudadanía está "harta" y que la clase política "no ha sido lo suficientemente buena". Reino Unido acumula cinco primeros ministros en cuatro años, un ritmo frenético del que el propio Burnham se mostró "profundamente consciente" y que invita a "la reflexión". "En mi generación de políticos, necesitamos mejorar y estar a la altura de los desafíos", ha dicho, con el objetivo de que un país que suma siete mandatarios en una década "recupere de nuevo su estabilidad".

Ejemplificando su personal concepción de la política como un espacio de cercanía, Burnham prescindió del atril de las grandes ocasiones, de notas o teleprompter, para una alocución relativamente breve, más abundante en apelaciones a la esperanza que en detalles de cómo prevé gobernar. Dada su coronación en el Partido Laborista, Burnham no había necesitado concretar apuestas programáticas y en su discurso inaugural se ha limitado a reiterar las líneas maestras anticipadas en la cuenta atrás que lo ha llevado a Downing Street: su deseo de dar "un respiro" ante el alza del coste de la vida, su intención de descentralizar el núcleo de poder para mejorar la acción de Gobierno y la necesidad de "hacer la política mejor".

"Nuevo modelo político y económico"

Desde que el 18 de junio se hiciese con un escaño en el Parlamento en unos comicios convocados expresamente para auparlo a la residencia oficial, Burnham ha desplegado un discurso optimista que ha mantenido a su llegada al umbral del Número 10, evidenciando haber tomado nota del desacierto de su antecesor al adoptar un tono excesivamente sombrío en sus primeros lances en el poder. Burnham ha hablado de "poner los valores adecuados en el corazón del Gobierno".

"El cuidado de la gente será el núcleo de todo lo que haga", ha prometido en una intervención en la que ha anticipado un "nuevo modelo político y un nuevo modelo económico", basados en el "control público" de los recursos "esenciales de la vida", una reindustrialización del Reino Unido y el cumplimiento de las "reglas fiscales" comprometidas antes de las generales de 2024.

Noticias relacionadas

A corto plazo, ha prometido medidas inminentes para ayudar con el coste de la vida y su "primera instrucción será acabar con el sinhogarismo". De hecho, la jornada en que se convertiría en el 59º primer ministro británico había comenzado para Burnham en un refugio para personas sin hogar, un profundo contraste con el Palacio de Buckingham que visitaría apenas horas después para serle encomendada la tarea de formar el Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo