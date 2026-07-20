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Sánchez aterriza en Argel para abrir una nueva etapa bilateral tras la crisis del Sáhara

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Argel para una visita oficial de unas cinco horas con la que se pretende escenificar la plena recuperación de la interlocución tras la crisis por el Sáhara Occidental y la apertura de una nueva etapa bilateral.

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