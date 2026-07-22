Estados Unidos llega a un acuerdo con Arabia Saudí para desarrollar un programa nuclear

En plena ofensiva de Estados Unidos contra Irán que encamina de nuevo a Oriente Medio a una guerra total, Donald Trump ha sellado una alianza nuclear con uno de sus principales socios en la región: Arabia Saudí. El régimen de Riad, cuyos barcos están siendo hostigados en los últimos días por ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, ha llegado a un acuerdo con EEUU para desarrollar un programa nuclear civil que le permitirá, potencialmente, enriquecer uranio, y que a la industria nuclear estadounidense le reportaría miles de millones de dólares en financiación. Según diferentes medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y 'Wall Street Journal', han avanzado que el pacto podría anunciarse formalmente este mismo miércoles.

Una cláusula del acuerdo, que tendría una vigencia de 30 años, estipula que las empresas estadounidenses construirán una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudí si un estudio conjunto determina que está justificado. Sin embargo, miembros republicanos y demócratas del Congreso de EEUU, así como funcionarios israelíes, han expresado su oposición a cualquier programa nuclear civil en manos de Riad, por temor a que pueda conducir al desarrollo de armas nucleares.

Al ser interrogado al respecto el miércoles en Manila, en el marco de una reunión de la ASEAN, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha negado a confirmar dicho acuerdo, remitiendo cualquier posible anuncio a la Casa Blanca. Pero ha remachado lo siguiente: "Jamás firmaría un acuerdo con ningún país del mundo que conllevara un riesgo de proliferación nuclear". El acuerdo se presentaría en los próximos días al Congreso de EEUU, pero su aprobación no es necesaria para su ratificación.

Lazos históricos

El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EEUU y Arabia Saudí, dos aliados históricos, en un contexto de tensión por la guerra en Irán. De hecho, Arabia Saudí es el único país de la región que no está siendo atacado directamente por Irán desde que EEUU y la república islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas. Sin embargo, Riad sí ha sido blanco de ataques por parte de los rebeldes hutíes, puesto que el reino saudí está desde 2015 al frente de una coalición militar a favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

En medio de esa escalada de tensión, los hutíes han impuesto un embargo marítimo contra Arabia Saudí que, unido al bloqueo del estrecho de Ormuz, ha elevado el temor a un corte del suministro mundial de petróleo, dado que el reino saudita es el principal exportador mundial de crudo. Los rebeldes lanzaron la semana pasada proyectiles contra Arabia Saudí al atribuirle un ataque previo al aeropuerto internacional de Saná, capital de Yemen, para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación de los hutíes que regresaba a Yemen desde Teherán tras asistir al funeral del ayatolá Alí Jameneí. Estados Unidos ha aprobado recientemente la venta a Riad de cohetes de alta precisión por unos 2.000 millones de dólares.

Objetivo nuclear saudí

Arabia Saudí ha defendido durante mucho tiempo su derecho a la energía nuclear civil. En los últimos años, EEUU ha buscado integrar cualquier acuerdo nuclear en una estrategia más amplia que incluiría la normalización de las relaciones con Israel y la firma de un pacto de defensa. En este sentido, Washington firmó un acuerdo nuclear en 2009 con Emiratos Árabes Unidos, país vecino de los saudíes, que, sin embargo, no enriquece uranio. En mayo, la central nuclear emiratí de Barakah, la única de su tipo en el mundo árabe, fue atacada por un dron que impactó contra un generador, provocando un incendio. Abu Dabi atribuyó el ataque a milicias iraquíes proiraníes, en medio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

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Precisamente, el desarrollo de un programa nuclear es uno de los argumentos principales que defiende Trump para justificar la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero y que se reanudó el pasado 7 de julio, dejando en papel mojado el memorando de entendimiento firmado en junio. Teherán también aduce su derecho a la energía nuclear civil, pero EEUU e Israel sospechan que el objetivo es adquirir armas nucleares, algo que provocaría que sus vecinos del Golfo hicieran lo mismo, desencadenando una carrera armamentística.

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