Los hutíes de Yemen atacan dos petroleros saudíes en el mar Rojo, mientras las amenazas y los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán continúan

La tensión aumenta en Oriente Próximo, y los mares se convierten en escenario de la violencia. Tras los ataques iraníes contra algunos buques que tratan de circular por el estrecho de Ormuz, los rebeldes hutíes de Yemen imitan la estrategia contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Esta madrugada de jueves el grupo aliado de Irán ha anunciado un ataque con drones y misiles contra dos grandes embarcaciones a las que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí. Mientras tanto, las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán aumentan a medida que continúan los bombardeos.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar de alta calidad contra dos petroleros saudíes que han violado el bloqueo impuesto en el mar Rojo", ha declarado en un comunicado el portavoz de las milicias hutíes, Yahya Sari. "La operación se ha llevado a cabo con misiles balísticos y de crucero, así como con drones" que habrían provocado "un gran incendio en ambos buques", el Encelia y el Layla, ha añadido. Los hutíes "han obligado a aproximadamente diez embarcaciones a retirarse y regresar" y han prometido "continuar sus operaciones navales contra el enemigo saudí y persistir en aplicar la ecuación 'Asedio por asedio'", ha sentenciado Sari.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el mar Rojo se ha convertido en escenario puntual de la guerra regional. Los hutíes bloquearon el comercio mundial al atacar a buques vinculados con Israel y sus aliados a su paso por esta vía estratégica en solidaridad con el sufrimiento de los palestinos en Gaza. Esta semana el grupo, que controla un tercio del territorio yemení, anunció la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudí al acusar de estar ésta, a su vez, imponiendo un asedio al pueblo yemení. Frente a las interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz durante la guerra contra Irán, Riad ha intentado aprovechar las rutas alternativas a través del mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb para facilitar el flujo de petróleo.

Ruta alternativa amenazada

El episodio de este miércoles por la noche demuestra que esta ruta está amenaza por los hutíes. La Autoridad General de Transporte ha informado, a través de un comunicado publicado por la agencia saudí SPA, que "todos los tripulantes se encuentran a salvo". "Las autoridades competentes han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del buque y su tripulación, así como para proteger el medio ambiente marino", ha denunciado. "Estos ataques constituyen una violación de las leyes y convenios internacionales que garantizan la seguridad de los buques mercantes y sus tripulaciones", ha añadido. El ministerio de Asuntos Exteriores de Omán asegura que el país está coordinando con Arabia Saudí, las partes yemeníes y el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen para reanudar la vía política destinada a lograr la seguridad y la estabilidad en la región.

A su vez, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha condenado las acciones hutíes en una llamada con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán. "Tales acciones son inaceptables, violan el derecho internacional, amenazan la libertad de navegación y socavan la paz y la seguridad regionales", ha dicho Sharif en X, en el que asegura que Islamabad apoya "firme y resueltamente" el liderazgo saudí. Al otro lado de la península Arábiga, el estrecho de Ormuz también ha sido escenario de ataques iraníes. La agencia iraní Tasnim ha anunciado a través del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que "uno de los tres petroleros que intentaban pasar por la ruta insegura en el estrecho de Ormuz se incendió, y los otros dos dieron la vuelta".

"Cabeza por ojo"

Irán mantiene la misma estrategia de "ojo por ojo" que también ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. Este ha declarado que sus fuerzas atacarán un puente o una central eléctrica iraní cada vez que un barco fuera atacado en el estrecho de Ormuz, y Teherán ha respondido que actuará de la misma manera. De momento, las fuerzas iraníes mantienen sus ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Jordania donde la mayoría de los proyectiles lanzados durante los últimos 12 días han sido interceptados. En el paso fronterizo iraní de Shalamcheh con Irak, un ataque estadounidense ha causado la muerte de al menos dos personas y herido a once más. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que la política estadounidense es de "cabeza por ojo".

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"Tras la violación del memorando de entendimiento por parte estadounidense, estamos presenciando una nueva fase en la guerra", ha declarado a la agencia de noticias iraní Defence Press el general de brigada Amir Mohammad Akraminia, portavoz del Ejército iraní. "Aprovechamos al máximo la oportunidad que nos brindó el alto el fuego para mejorar nuestra situación y nuestra capacidad de combate; hoy estamos mejor preparados que en el pasado", ha añadido, advirtiendo que las fuerzas de seguridad del país "implementarán nuevas estrategias y escenarios para hacer imposible que los agresores continúen la guerra" si persisten los ataques estadounidenses contra la infraestructura del sur de Irán. "Pagarán un precio muy alto por lo que están haciendo, ya lo están pagando", ha defendido Rubio, afirmando que la infraestructura industrial del país estaba siendo "diezmada".

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