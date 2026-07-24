Francia pide ayuda a la UE para controlar los tres grandes incendios que tiene activos

Europa vive sus peores incendios en años. Después de que el presidente de España, Pedro Sánchez, declarase la emergencia nacional por los múltiples incendios en la Comunidad de Madrid, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, con el objetivo de contar con refuerzos aéreos europeos para combatir varios incendios que están arrasando con todo a su paso en la región de Nueva Aquitania (en la bahía de Arcachon y en Las Landas) y de Var (entre Marsella y Niza).

Tras la petición, Francia recibirá la ayuda de aviones anfibios Canadair de Croacia, dos aeronaves Air Tractor de Portugal y dos helicópteros pesados Black Hawk aportados por la República Checa y Eslovaquia.

Ante las condiciones meteorológicas en contra: altas temperaturas y un fuerte viento, la prefectura ordenó el jueves por la noche la evacuación de los vecinos de la turística zona de Cap Ferret, donde 40.000 personas tuvieron que desalojar sus casas, algunos por vía marítima. Hasta el momento, los botes han trasladado a más de 400 personas, pero se espera que en las próximas horas sean más las personas que deban abandonar la zona. "40 000 personas han sido evacuadas en Gironda y 23 000 en las Landas, a título preventivo, para proteger a las poblaciones de los incendios en curso. Estas evacuaciones, organizadas según procedimientos probados, dan testimonio de la anticipación y la movilización de la totalidad de los servicios del Estado y de los elegidos", declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El incendio del departamento de Gironde es uno de los más importantes y ya ha arrasado 8.700 hectáreas, dejando además 27 bomberos heridos, de los más de 800 que trabajan en las tareas de extinción.

Incendios descontrolados

El incendio “aún no está controlado” y es de “dimensiones XXL”, afirmó la prefecta del departamento y de la región, Sophie Brocas, debido a las condiciones extremadamente difíciles para los servicios de emergencia, quienes señalan que son “peores que en 2022”. “Nuestra sierra está mucho más seca que en 2022, o incluso que en 1976”, señaló el director departamental de los bomberos

El fuego se propaga con gran rapidez debido a las condiciones medioambientales; vegetación seca, altas temperaturas y fuertes vientos que hace que en estos momentos “entre 800 y 1.000 hectáreas ardan por hora”, según los bomberos presentes en la zona.

El área de Burdeos se prepara para recibir a los evacuados

Ante la magnitud de la situación, el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, anunció que convocó esta mañana a los alcaldes de la región para organizar y movilizar recursos “en respuesta a las evacuaciones masivas que se están llevando a cabo al norte de la cuenca de Arcachon”.

“Nuestra prioridad es acoger a los evacuados en las mejores condiciones posibles, apoyar a los servicios de emergencia y prestar asistencia a los municipios afectados”, comunicó. Muchos evacuados se dirigen actualmente al recinto ferial de Burdeos habilitado para acoger a todos los vecinos afectados.

Otros incendios por el país

Un segundo incendio, declarado el jueves cerca de Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, tras incendiarse un vehículo, ha quemado unas 2.500 hectáreas y continúa fuera de control, según las autoridades. El avance de las llamas obligó a evacuar a unas 23.000 personas y movilizó a unos 600 bomberos.

En el sureste del país, el incendio que afecta al departamento de Var desde hace tres días registró múltiples rebrotes el jueves, aunque la mejora de las condiciones meteorológicas permitió el regreso de parte de los evacuados, mientras unos 800 bomberos permanecen desplegados para contener el fuego.

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En Córcega, el incendio que lleva unos doce días activo en el valle de Restonica ha arrasado 600 hectáreas, según la última actualización de la prefectura de Alta Córcega, donde más de 210 bomberos, apoyados por siete helicópteros y dos aviones, lucharon contra las llamas durante todo el jueves, en condiciones especialmente difíciles debido al terreno escarpado y al denso humo.

Fuente: El Periódico