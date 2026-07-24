Situación Venezuela
Trump dice que Venezuela todavía no está "preparada" para elecciones pero hay "avances"
El presidente estadounidense destaca los "avances" en la transición democrática, aunque evita fijar un calendario para los comicios
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido "avances" al respecto.
Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.
Trump dijo este viernes que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.
"Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso", insistió.
Trump aseguró que conoce muy bien el país desde hace mucho tiempo dado que fue dueño de Miss Universo, concurso en el que Venezuela "siempre lo hizo muy bien".
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones apoyadas por Washington.
La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el jueves desde Filipinas que la nobel de la paz "puede tener un rol" en la transición.
Fuente: El Periódico
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