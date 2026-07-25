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Guerra en Oriente Medio

EEUU interrumpe los bombardeos a Irán mientras Trump espera una solución diplomática

El presidente estadounidense ordenó suspender la ofensiva contra Teherán tras casi dos semanas de ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Europa Press

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EFE

El Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Donald Trump espera avances de una solución diplomática a la reescalada del conflicto, según informaron este sábado medios estadounidenses e israelíes.

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para "dar mayor espacio a la diplomacia", reportó Axios con base en dos fuentes anónimas cercanas a la decisión.

Asimismo, un funcionario de Israel declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país estaba preparándose para un "poderoso bombardeo de Estados Unidos" la pasada noche, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes "otra oportunidad de volver a la mesa de negociación".

Vuelta a la vía diplomática

Las informaciones coinciden con una declaración del ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, quien señaló en sus redes sociales que "afortunadamente, no se registró ningún ataque la última noche". "Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", escribió el ministro en X.

La noticia trasciende tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra de Estados Unidos con Irán después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

Además, Trump se reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras sopesaba un "ataque masivo" contra Irán, aunque también aseguró que persisten las conversaciones con la República Islámica para buscar un acuerdo diplomático.

Señales de distensión

Las últimas dos semanas de ataques cruzados han elevado a 18 la cifra de militares estadounidenses fallecidos desde que empezó la guerra, el pasado 28 de febrero, mientras que el precio del barril del petróleo rozó los 100 dólares durante la semana, su mayor nivel desde mayo.

Como otra señal de distensión, Catar anunció hoy que reanudará todas las actividades de navegación marítima para todo tipo de buques a partir del domingo, tras más de 10 días de suspensión por la escalada entre Irán y Estados Unidos en la región.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, avisó también ahora que los ataques de la República Islámica contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo".

Fuente: El Periódico

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