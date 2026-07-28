Tres muertos y decenas de atrapados en Japón por el derrumbe de un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7,1

Al menos tres personas han muerto, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7,1 golpeara la prefectura de Kumamoto.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y se la trasladó a un hospital, donde falleció posteriormente, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, que citó a la Policía de Kumamoto.

La cadena de televisión nipona NHK informó por su parte de que unas 80 personas estaban recibiendo información médica en la localidad de Hikawa, situada en el distrito de Yatsushiro. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Una treintena de atrapados

Un centro comercial de la zona sufrió una explosión que provocó el colapso del segundo piso del edificio, y según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa una treintena de empleados del lugar se encuentran desaparecidos y se teme que puedan encontrarse bajo los escombros.

El operador de este centro comercial ubicado en la localidad de Kashima, Aeon Mall, declaró que la explosión se produjo después de que los empleados y los clientes hubieran evacuado el edificio. Imágenes publicadas por NHK mostraron el centro comercial con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Importantes daños materiales

Aunque las autoridades japonesas no han confirmado por el momento víctimas mortales, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó en un comunicado en la red social X que se han registrado heridos "así como el colapso de edificios, daños en carreteras e incendios, entre otros".

Algunos de esos daños materiales incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto, así como la caída de una gigantesca chimenea en una fábrica papelera, según imágenes difundidas por NHK. El seísmo provocó además cortes de electricidad en 48.000 hogares en la prefectura suroccidental, mientras que las autoridades han afirmado que no se han registrado anomalías en dos centrales nucleares cercanas.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, indicó por su parte en una intervención ante los medios que se ha desplegado a 3.600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para asistir en las labores de búsqueda y rescate.

Intensidad máxima en la escala japonesa

El terremoto tuvo lugar a las 16.27 hora local (9.27 hora peninsular española) y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia meteorológica japonesa (JMA), que inicialmente dio una alerta por tsunami que ya ha sido retirada.

El temblor alcanzó el máximo nivel en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, siendo la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 causando 400 muertos. La prefectura de Kumamoto ya fue escenario en 2016 de un devastador terremoto de magnitud 7 que dejó más de 200 muertos.

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Fuente: El Periódico