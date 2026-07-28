La India cita a representantes de Meta por retirar un vídeo del presidente tras la protesta del movimiento de las 'Cucarachas'

El Gobierno indio citó este martes a representantes de Meta, matriz de Facebook e Instagram, después de que Facebook retirara temporalmente un vídeo del primer ministro Narendra Modi. El mensaje del dirigente estaba dirigido a los jóvenes tras las protestas del movimiento de las 'Cucarachas'. La citación fue realizada por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, según informó la agencia local PTI. Meta, sin embargo, atribuyó la retirada a un error y aseguró que el contenido fue restaurado.

El vídeo, publicado originalmente el 23 de julio, mostraba a Modi dirigiéndose a la generación Z en plena crisis por las filtraciones en exámenes oficiales, que desencadenaron semanas de protestas juveniles del movimiento Cockroach Janta Party (CJP), en español 'Partido Popular de las Cucarachas. Modi aparecía en un plano cercano, en estilo de vídeo frontal o 'selfie', más próximo al lenguaje de los vídeos cortos en redes sociales que a la producción cuidada habitual de sus mensajes institucionales.

En el mensaje, Modi prometía medidas más duras contra las filtraciones de exámenes, incluida la creación de tribunales de vía rápida y una legislación con castigos más severos, una respuesta que el Gobierno llevó después al Parlamento.

El episodio ocurre cuando el Ejecutivo indio intenta reforzar su comunicación con los jóvenes después de una protesta nacida en redes sociales que terminó en las calles y forzó la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. Las protestas de esta semana de las 'Cucarachas' estallaron por las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina, y culminaron el fin de semana con la renuncia de Pradhan. En la India, estos exámenes son especialmente sensibles porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.

Aunque el detonante son los escándalos en los exámenes oficiales, la protesta ha servido para canalizar un descontento juvenil más amplio, alimentado por la falta de oportunidades y una frustración acumulada con el Gobierno de Modi, quien cumple ya doce años al mando del país más poblado del mundo.

Modi pidió la semana pasada a sus ministros aumentar su presencia en Instagram, publicar reels y organizar sesiones interactivas con jóvenes. Ese acercamiento digital convive con una mayor vigilancia de la conversación en redes tras las protestas. La Policía de Delhi pidió a plataformas retirar publicaciones consideradas ofensivas contra Modi y otros dirigentes durante la movilización de 'Cucarachas', e identificó cientos de cuentas que supuestamente difundieron contenido falso o generado con inteligencia artificial.

Hasta 10 años de cárcel

El Gobierno de la India presentó este lunes en el Parlamento un proyecto de ley que prevé hasta diez años de cárcel y multas de unos 60.000 dólares por filtraciones en exámenes oficiales, en respuesta a las protestas estudiantiles del movimiento juvenil. El proyecto de enmienda fue introducido en la Lok Sabha, la Cámara Baja india, por Jitendra Singh, ministro adjunto de despacho del primer ministro, Narendra Modi, en una sesión marcada por las protestas de la oposición, que exigía respuestas por la actuación policial contra manifestantes del CJP durante la marcha hacia el Parlamento el pasado 20 de julio.

La norma establece además que las investigaciones deberán concluir en un plazo de dos meses y que tribunales de vía rápida designados en cada estado celebren audiencias diarias para emitir sentencias en un máximo de tres meses. "Aquellos que jugaron con el futuro de los estudiantes se están pudriendo en las cárceles. Ya hemos establecido tribunales de vía rápida y avanzamos hacia una ley con disposiciones legales más estrictas", aseguró ayer Modi en X, justificando la urgencia de presentar el proyecto.

Noticias relacionadas

Modi anunció también la creación de un grupo de trabajo de alto nivel liderado por el experto tecnológico Nandan Nilekani para reformar el sistema de evaluaciones, reforzar su credibilidad y ampliar el uso de tecnología en las pruebas.

Fuente: El Periódico