Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú 26 años después de que su padre huyera en plena revuelta popular

"Viva la reconciliación nacional". Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú. Recibió los atributos de mando 26 años y cuatro meses después de que su padre, Alberto Fujimori, huyó del país en medio de grandes movilizaciones en su contra. El 'Chino', como le decían pese a su origen japonés, no pudo completar su tercer y controvertido mandato. Como si se tratara de una carrera de relevos familiares separada por el tiempo, la flamante mandataria prometió en su primer discurso "defender la soberanía nacional, la libertad de expresión y de prensa, la democracia y la independencia de los poderes del Estado". Fujimori dijo que uno sus principales objetivos en los cinco años de Gobierno será "velar por los postergados" y "trabajar incansablemente por un país seguro, próspero y unido", bajo la inspiración de la Iglesia Católica. "Mi meta es cerrar el déficit social con una prosperidad inclusiva y solidaria. Perú es el país más desigual de la región. 35% de los niños sufre anemia. Esto es inmoral". La presidenta pidió al Parlamento "facultades delegadas" para enfrentar los desafíos de la delincuencia y los fenómenos climáticos que se avecinan. "Método, disciplina, perseverancia y una ruta clara".

Fujimori fue recibida por aplausos al entrar al Congreso. "Justicia para las víctimas", gritaron los legisladores de izquierda y centroizquierda antes de abandonar la legislatura. "Sí, se pudo", respondió el oficialismo. Luego tocó el turno del juramento. "Asumo con profunda humildad. Pongo en manos de Dios el trabajo que comenzamos al servicio de Perú". Según la hija del ex autócrata, "el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir", y por eso convocó a la oposición a no romper lazos con la flamante administración. "Busquemos las coincidencias por el bien del país". En su mensaje sugirió que no aspira a una reelección. "Ni un día más de los cinco años de Gobierno".

La mandataria de derechas prometió "trabajar por los que han quedado al margen del crecimiento". La primera medida en esa dirección es el aumento del salario mínimo y un bono único para los sectores desprotegidos. Fujimori aseguró que recibe un Estado en situación calamitosa y hay que "tener el valor de mirar la realidad de frente". En estas décadas, el país estuvo "a la deriva, por la carencia de una visión estratégica". Habló, sin nombrar nunca a su progenitor, de los años en los que su padre estuvo en el exilio japonés y luego de ser extraditado en Chile, detrás de las rejas y condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. Han pasado 26 años y las instituciones "dejaron de servir a los ciudadanos" debido a la corrupción. El sistema de salud que llega tarde o nunca. El transporte es deficitario y peligroso. Los Gobiernos peruanos durante el siglo XXI "renunciaron a cerrar las brechas que separan a millones de peruanos en el acceso a servicios esenciales". La presidenta se propone revertir esta situación sobre la base de un uso "eficiente" del gasto público. El Gobierno quiere renovar por completo la infraestructura del país y construir cuatro líneas de metro en Lima.

Seguridad y cambio climático

"Perú en orden" será uno de sus programas estrella. La inseguridad, dijo Fujimori, es una herida en el tejido social. Entre el 1 de enero y el 17 de julio tuvieron lugar 107 atentados con víctimas contra el transporte público en Lima y Callao. Además, entre enero y junio se reportaron 12.634 denuncias por extorsión y chantaje a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de 70 denuncias al día, o cerca de tres por hora. "Vamos a recuperar cada barrio y cada espacio público. Haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno", anunció. Las Fuerzas Armadas y la "gloriosa Policía" tendrán un fuerte protagonismo. Una ley aprobada semanas atrás blinda a los uniformados de las acusaciones de haber violado los derechos humanos.

Uno de los grandes desafíos que le espera a Fujimori es del orden ambiental debido a la superposición de El Niño Costero y El Niño Global. "El primer examen serio del próximo Gobierno será enfrentar la tormenta perfecta de un fenómeno climático que también puede ser una conmoción de la economía, un problema para la infraestructura más expuesta al paso de las aguas y una amenaza para la vida y la salud de decenas de miles de peruanos", señaló el analista político César Hildebrandt. La Marina de Guerra ha informado sobre olas de hasta el triple de su altura habitual. Se teme un verdadero verano en el invierno peruano con lluvias extremas en el Norte y Centro, sequías graves en el Sur, inundaciones y un calor prolongado acelerarán la propagación de mosquitos, con la amenaza de brotes epidemiológicos de dengue y malaria. Se calcula que unos cinco millones de peruanos se encuentran expuestos a pérdidas de vivienda, infraestructura de salud y terrenos de cultivo. "El cambio climático no es un problema del futuro sino una amenaza del presente", dijo en su discurso y anunció un "plan de contingencia nacional" con prevención "oportuna" de un desastre. "El clima no espera los tiempos de la burocracia".

Expectativas

La flamante mandataria pasó al segundo turno con apenas el 17% de los votos. Se propone reivindicar el legado paterno y, a la vez, no repetir sus pasos. La mandataria nombró a Luis Galarreta como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Será el interlocutor con la legislatura cuya cámara de Diputados está dominada por la oposición. Aunque forma parte del círculo de confianza de Keiko no es considerado un fujimorista de vieja cepa. Elmer Cuba asumirá la cartera de Economía y Finanzas, mientras que Carlos Espá será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. En las vísperas de su toma de posesión, la consultora Ipsos dio cuenta de que casi siete de cada 10 peruanos consideran que merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobernante. La mayor confianza en una buena administración se encuentra en Lima. El sur del país está dominado por el pesimismo. Sindicatos, campesinos y empresarios tienen expectativas encontradas. Fujimori quiere ser la garante para los mercados de que el "modelo peruano", basado en la energía, la minería extractiva y la agricultura, puede acelerar el ritmo del crecimiento económico. Se espera que 2026 cierre con un aumento del PIB de tres puntos a pesar de El Niño.

En su primer mensaje un llamado al diálogo institucional y la construcción de consensos en un Congreso. "Las esperanzas cifradas en ella no son pocas, pues recibe las riendas de un país con problemas antiguos y nuevos; la mayoría de ellos urgidos de atención inmediata", señaló el diario El Comercio en su editorial de este martes. "Estamos ante la gran oportunidad de recuperar el tiempo perdido, de trabajar con objetivos claros y medibles, y de conseguir que el Estado llegue a donde nunca lo ha hecho. No podemos dejar que se pierda. No se pueden postergar por cinco años más las esperanzas de los peruanos sin que su fe en la democracia se vea afectada. Las prioridades están claras; ahora solo falta la determinación de atacarlas.

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Nuevo mapa regional

El martes es para Fujimori un día de reparación familiar, además de un acontecimiento institucional. El número dos del Departamento de Estado norteamericano, Christopher Landau, arribó a Lima para saludar a la presidenta a la que espera sumar a la zona de influencia de Washington. Fujimori habló no obstante de "los países amigos" de Asia, sin nombrar a China, un socio importante de Perú. El rey Felipe VI representa a España en la toma de posesión. El ultraderechista argentino Javier Milei llegó a Lima después protagonizar un serio incidente político y diplomático en Brasil, donde durante un acto de respaldo a Flávio Bolsonaro, llamó a Luiz Inacio Lula da Silva "basura socialista", entre otras agresiones. El presidente de Brasil evitó viajar a Perú. Ha ido en su nombre el ministro de Exteriores, Mauro Vieira. Lula advierte una creciente hostilidad regional hacia su país, alentada por la administración de Donald Trump, y que puede crecer de cara a los comicios de octubre en los que pone en juego su reelección. El próximo capítulo tendrá lugar el 8 de agosto en Bogotá cuando asuma el ultraderechista colombiano, Abelardo de la Espriella.

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