Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán: "estamos en un momento crítico"

Binyamín Netanyahu, el primer ministro israelí, hacía semanas que perseguía a su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, y este martes, por fin, lo ha encontrado. Ambos mandatarios se han reunido por primera vez en la Casa Blanca desde que lanzaron de forma conjunta una ofensiva militar contra Irán el pasado 28 de febrero que aún sacude la región. Aprovechando el viaje del líder hebreo a Washington D.C. para el funeral del senador republicano pro-israelí Lindsey Graham, ambos socios se han sentado juntos durante 90 minutos, pese a que su relación se halla en un momento bajo. El encuentro ha sido "positivo y productivo", ha declarado la secretaria de prensa estadounidense Karoline Leavitt.

Antes, Trump ha atendido al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, aunque los focos estaban puestos en Netanyahu. "Esta reunión es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad", declaró Netanyahu antes de partir de Israel el lunes. "Discutiremos todos los temas... en primer lugar, Irán, por supuesto; nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad, pero también ampliar el círculo de paz que nos rodea", añadió. El primer ministro israelí llegó el lunes a la capital estadounidense en medio de la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024.

A diferencia de otras ocasiones, el avión de Netanyahu sobrevoló en su viaje varios estados signatarios del tratado de Roma, que fundó la CPI. Previamente, Trump ya había rechazado de forma pública la detención del líder hebreo aclarando que "no será arrestado" mientras se encuentre en territorio estadounidense. Netanyahu expresó que Irán sería el principal asunto de la reunión a la vez que Trump, por su parte, intenta avanzar en sus esfuerzos diplomáticos en el Líbano y en su plan para Gaza. Horas antes del encuentro, el presidente estadounidense ha insistido que ha habido buenas conversaciones con Irán, aunque ha reiterado sus amenazas de atacar la montaña Pickaxe, así como puentes y centrales eléctricas, si no se llega a un acuerdo con Teherán.

"No necesito que Bibi me lo diga"

Tras preguntarle sobre los informes que indican que Netanyahu planea hablar con él acerca de los trabajos que se realizan en un sitio vinculado al programa nuclear iraní en la montaña Pickaxe, Trump ah dicho a Fox news: "no necesito que Bibi me lo diga. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado. Sabemos perfectamente lo que está pasando". "Es un equilibrio muy, muy delicado, así que creo que ahora mismo tenemos una posición muy sólida; saben que lo haré si no llegan a un acuerdo", ha respondido en referencia a su voluntad de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán. Aunque Israel no está participando en esta renovación de la campaña militar contra el régimen de los ayatolás ni tampoco haya sido parte de las negociaciones de paz, es ampliamente conocido que Netanyahu quiere mantener la escalada de violencia.

"Estamos en un período crítico", ha declarado un alto funcionario israelí al Canal 12 tras la reunión en el Despacho Oval. "El presidente Trump tomará una decisión pronto sobre su rumbo. No lo estamos presionando, pero tampoco estamos ignorando la realidad. Netanyahu presentó la perspectiva israelí", ha dicho, señalando que el líder hebreó aportó información de inteligencia israelí sobre Irán. Según el informe del Canal 12, Netanyahu cree que no hay otra opción que atacar de nuevo a Irán, incluyendo "obtener objetivos que no habían sido atacados anteriormente", instalaciones que Irán ha reconstruido y objetivos que podrían desestabilizar el régimen.

Advertencias desde Israel

Trump, por su parte, tiene sus reservas sobre continuar los ataques, ya que esta es una guerra ampliamente impopular en su país, mientras que a Netanyahu podría ayudarle en las próximas elecciones del 27 de octubre. Tras el encuentro de 90 minutos, la oficina del primer ministro ha difundido unas fotografías en que se le ve estrechando la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Despacho Oval. En otra se ve al vicepresidente JD Vance, uno de los miembros de la administración Trump más críticos con Israel, y a Steve Witkoff, el principal enviado para Oriente Medio.

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El primer ministro israelí visita por séptima vez a su principal aliado desde que volvió a la Casa Blanca. La anterior fue hace cinco meses, y durante este período la percepción sobre Netanyahu de la población estadounidense ha cambiado, ya que la mayoría lo perciben como una figura singularmente nefasta en el escenario mundial y que ha arrastrado a su país a una guerra que no les beneficia en nada. Desde Israel, también han llegado mensajes para Trump. Unas 600 personalidades del estamento de seguridad, defensa y diplomacia de Israel han escrito al presidente, advirtiendo sobre la expansión de los asentamientos ilegales por parte del gobierno israelí y su fomento de la apropiación de tierras por parte de los colonos, como un fenómeno que amenaza la seguridad de Tel Aviv y los esfuerzos de Trump para expandir los Acuerdos de Abraham.

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