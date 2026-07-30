Al menos tres muertos en un nuevo ataque a gran escala de EEUU contra Irán, el primero desde la semana pasada

Al menos tres personas han muerto en la isla iraní de Qeshm, en la entrada del estrecho de Ormuz, tras una noche de ataques a gran escala de Estados Unidos contra Irán, seis días después de que el intercambio diario de ataques entre Washington y Teherán parase ante la intención de la Casa Blanca de dar algo de espacio a las negociaciones.

No ha surtido efecto. En los dos últimos días, milicias aliadas de Irán en Irak lanzaron varios ataques con drones contra refinerías saudíes y una base estadounidense en Jordania. EEUU y Arabia Saudí respondieron. Teherán lanzó, entonces, cinco misiles hacia territorio jordano este miércoles.

En la madrugada de este jueves, así, ha sido el turno de Washington, que ha bombardeado una retahíla de posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní. "Los objetivos de nuestros ataques han sido centros de comando militar, instalaciones de drones y misiles, y lugares de defensa y vigilancia marítimas. Más de 50.000 hombres de servicio están desplegados en Oriente Medio, y se mantienen vigilantes, concentrados, letales y listos para la acción", ha declarado este jueves por la mañana el Comando Central de los Estados Unidos.

La respuesta iraní, por supuesto, no se ha hecho esperar. La República Islámica ha lanzado varias salvas de misiles balísticos contra Kuwait y Jordania —todos interceptados, según ambos países— y un dron ha conseguido impactar contra un petrolero estadounidense en el puerto egipcio de Damietta, en el mediterráneo. El ataque no ha sido reclamado por nadie.

De confirmarse la autoría iraní o de alguno de sus aliados regionales, como los hutíes en Yemen, esta acción sería la primera en suelo egipcio desde el inicio de la guerra. En las dos últimas semanas los hutíes han de hecho multiplicado sus acciones contra cargueros y petroleros internacionales en el estrecho de Bab el Mandeb, que separa el mar Rojo del océano Índico.

En punto muerto

Poco ha pasado —en materia diplomática— desde que Irán y EEUU firmaron su pre-acuerdo de entendimiento a mediados de junio: representantes de los dos países a penas se reunieron en dos ocasiones para avanzar con las negociaciones, que sin embargo quedaron estancadas y en punto muerto ante las repetidas tensiones en Ormuz, además de la continuada invasión israelí en el sur del Líbano, que no termina.

Ya pocos días después de la firma, Washington y Teherán volvieron a los bombardeos intermitentes, aunque sin llegar al punto de la guerra abierta. El presidente estadounidense, durante la cumbre anual de la OTAN, llegó incluso a catalogar al liderazgo iraní de "basura y escoria sangrienta", y aseguró que para él el alto el fuego estaba "muerto".

En los últimos días, no obstante, el multimillonario ha dicho que el intercambio de mensajes sigue, y que está siendo positivo. Eso sí, siempre con malas palabras: en la tarde del miércoles llegó a decir en una entrevista a FoxNews que "los iraníes se van a llevar una jodida buena paliza".

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"Estamos haciendo todo lo posible para hacer que las dos partes vuelvan a lo acordado en el pre-acuerdo de Islamabad. Pedimos a los países que respeten lo firmado y vuelvan a las conversaciones", ha declarado este jueves Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní. Pakistán, junto con Qatar, ha sido y sigue siendo el principal mediador entre EEUU e Irán.

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