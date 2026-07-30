Los gobiernos de España y Marruecos apuntan sincronizados a "la sentencia del Supremo" como origen de la crisis migratoria de Ceuta

Tanto el Ministerio de Exteriores de España como fuentes diplomáticas de Marruecos consideran que el origen de la entrada de miles de inmigrantes a nado por la frontera de Ceuta este jueves, en la peor crisis migratoria desde 2021, tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución en caliente de los inmigrantes que así crucen.

“Esta crisis tiene su origen en una interpretación de la decisión del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones de personas que acceden a nado, que ha sido instrumentalizada por las mafias y las organizaciones criminales para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes”, aseguran fuentes del Ministerio de Exteriores.

Fuentes diplomáticas marroquíes han utilizado casi el mismo lenguaje. "Estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes de la percepción generada tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar".

España tambié rechaza que se haya producido un “efecto llamada” tras la regularización de inmigrantes decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es falso que ninguna persona que haya cruzado en estos días pueda acogerse a este proceso ya que este exige unos requisitos muy definidos, como acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España 5 meses continuados en el momento de presentar la solicitud”, añaden desde el Ministerio dirigido por José Manuel Alabres.

Una crisis como la de 2021

La entrada a nado de varios miles de jóvenes marroquíes en Ceuta este jueves es la peor crisis migratoria entre España y Marruecos desde 2021. El 17 de mayo de ese año, cerca de 9.000 personas entraron en la Ciudad Autónoma desde el país vecino, muchas de ellas a nado, en un episodio que se prolongó durante varios días.

Por aquel entonces, Rabat estaba enfrentado con el Gobierno de España después de que este permitiera la entrada al líder saharaui Brahim Ghali para recibir tratamiento por covid-19 en La Rioja. Aunque nunca hubo confirmación oficial, aquel episodio fue interpretado ampliamente, incluido por el Parlamento Europeo, como un castigo de Mohamed VI a España por haber ayudado al jefe del Frente Polisario, con el que Marruecos mantiene una disputa por el Sáhara Occidental.

Argel (Argelia) 20/07/2026.- El presidente de España, Pedro Sánchez, con el de Argelia, Abdelmadjid Tebboune / ALGERIAN PRESIDENCY OFFICE HANDOUT / EFE

El nuevo asalto a la frontera ha recordado a aquel episodio. Se produce tan solo unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a Argelia, el pasado 20 de julio, para reunirse con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Ambos acordaron fortalecer las relaciones económicas, políticas y culturales, y celebrar en octubre una Reunión de Alto Nivel. Argelia es adversario de Marruecos, con el que mantiene disputas territoriales, y alberga en los campamentos de refugiados a miembros del Frente Polisario.

El Gobierno niega que exista relación entre la visita de Sánchez a Argelia y este nuevo asalto fronterizo. "La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia. La coordinación migratoria y en otros temas es muy intensa", responden fuentes de Exteriores. No responden, sin embargo, a la pregunta de si el ministro José Manuel Albares o algún responsable del Ministerio se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí para hablar de este asunto.

Marruecos dice que colabora

Marruecos también insiste en que la relación con España no sufre ningún problema y que mantiene el "firme compromiso" con España en la cuestión migratoria. "Los recientes intentos de entrada irregular no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular", aseguran fuentes diplomáticas del país magrebí "ante las informaciones difundidas en torno a los intentos de entrada irregular" y con el "objetivo de contribuir a una mejor comprensión de la situación".

Marruecos "no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales", añade Rabat. Subrayan el compromiso del rey Mohamed VI en favor de una "gestión responsable, humana y solidaria de la migración". Reiteran la firme determinación "de mantener y reforzar esta cooperación con las autoridades españolas, en beneficio de ambos países".

Las autoridades marroquíes aseguran que continúan "desplegando importantes esfuerzos para prevenir las salidas irregulares, desmantelar las redes criminales y reforzar la cooperación operativa con sus homólogas españolas y europeas". Durante este jueves no han parado de llegar inmigrantes, en su mayor parte marroquíes, a la ciudad española.

El Ministerio de Interior español asegura que ambos países "han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos" y "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta". Se ordenado el despliege del ejército español en la frontera.

Cumbre España-Argelia

Tras un parón de más de tres años en los intercambios comerciales y diplomáticos, derivado del cambio de posición de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, España y Argelia han decidido abrir una nueva etapa constructiva. La plasmarán en la celebración de la octava Reunión de Alto Nivel, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y ministros prevista para el próximo mes de octubre.

Sánchez visitó el país magrebí por primera vez hace diez días tras años de desencuentros, y dijo que España considera a Argelia un "socio estratégico" y un "buen amigo", tal y como refleja el Tratado de Amistad, que se ha reactivado tras el parón ordenado por Argel. Tebboune suspendió en julio de 2022 este acuerdo, que constituye el marco de las relaciones bilaterales, después de que Sánchez enviara al rey marroquí Mohamed VI una carta en la que respaldaba su plan para conceder al Sáhara Occidental ocupado un régimen de autonomía dentro del reino alauí, competidor estratégico de Argelia.

"Es fundamental reforzar el diálogo político, la base sobre la que se construye todo lo demás. Por eso es muy importante que se celebre la octava Reunión de Alto Nivel", ha subrayado Sánchez. "Va a permitir profundizar la relación en materia de seguridad y lucha contra la inmigración irregular, pero también dar impulso a la relación cultural para fomentar los intercambios humanos".

En lo que va de 2026, Argelia ha sido el principal proveedor de gas de España en un contexto internacional delicado. "Queremos afrontar juntos los retos de la transición energética", ha añadido. "Estar presentes en la industria, la agroindustria, los servicios...", dijo durante su visita Sánchez.

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