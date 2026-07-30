Familiares de víctimas del vuelo de Germanwings estrellado en 2015 demandan al Estado alemán

Una treintena de allegados de las víctimas que murieron en 2015 cuando un copiloto de la aerolínea Germanwings estrelló un avión que cubría el trayecto Barcelona-Düsseldorf contra los Alpes franceses han demandado al Estado alemán para pedir una indemnización. Según ha informado este miércoles la Audiencia Territorial de Braunschweig, que dirimirá el caso, la demanda se dirige en concreto contra la Oficina Federal de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital, de acuerdo con el tribunal, que ha programado la vista oral del juicio para el próximo 28 de agosto.

No obstante, el tribunal ha señalado de antemano que ya ha advertido a los deudos de las víctimas que, según una estimación preliminar, es posible que la demanda sea desestimada. El motivo es que posiblemente los allegados podrían tener derecho a reclamar una indemnización a la aerolínea, pero ello les impediría exigir también al Estado alemán, ha explicado el comunicado.

Los demandantes han reclamado compensaciones de entre 110.000 y 500.000 euros, sobre la base de que la salud psíquica del copiloto que estrelló la aeronave el 24 de marzo de 2015, causando la muerte de 144 pasajeros y seis tripulantes, no fue supervisada de forma adecuada. Según argumentan, las regulaciones existentes para la vigilancia y supervisión de la aptitud para volar de los pilotos no fueron implementadas ni cumplidas de modo apropiado.

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Una primera demanda contra Lufthansa, el grupo al que pertenece Germanwings, fue rechazada por la Audiencia de Essen en 2020, con el argumento de que la aerolínea no es responsable de la supervisión de la aptitud de vuelo de los pilotos. El copiloto del vuelo 4U9525 aprovechó que el capitán se había levantado para ir al baño para dirigir deliberadamente el avión contra una montaña. Lufthansa pagó en su momento 10.000 euros a cada familiar directo de las víctimas y hasta 25.000 al heredero legal de estas.

Fuente: El Periódico