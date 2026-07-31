Habrá "controles exhaustivos"
Francia ordena reforzar el control de la frontera con España por la llegada masiva de migrantes a Ceuta
El Gobierno francés evita secundar la propuesta de Italia de suspender el espacio Schengen con España, pero triplica los efectivos policiales en la frontera.
Francia se une a la lista de países europeos que toman medidas tras la actual crisis migratoria que sufre España. El país vecino decidió triplicar la presencia policial en la frontera española con 334 policías y gendarmes, que se sumarán a los efectivos ya movilizados habitualmente en la zona.
Además, el gobierno reforzará la vigilancia aérea con tres aviones de la policía de fronteras y patrullas en todos los trenes procedentes de España. “El dispositivo se densificará tanto como sea necesario”, informó el ministro del Interior, Laurent Núñez, que junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, han seguido de cerca la situación.
Macron ha estado en contacto con Pedro Sánchez durante toda esta crisis para “ofrecer su solidaridad y proponer toda la ayuda necesaria, incluida a través de Frontex”. “Ceuta no se beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen. A pesar de eso, solicité ayer al Ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: 4 unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados”, informó el jefe de Estado francés.
El gobierno francés reaccionó con rapidez el viernes, al igual que otros Estados miembros de la Unión Europea (UE), temiendo repercusiones políticas y de seguridad en sus países, especialmente, ante la dificultad de España para controlar la situación.
Críticas a la política migratoria del gobierno español
La ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, fue aún más allá. En una entrevista concedida a la emisora Europe1 esta madrugada, lamentó que "las autoridades no sepan regular y hayan permitido esta afluencia masiva a España", señalando de forma implícita a Marruecos y a las redes de tráfico de personas. Aunque también criticó que "la política migratoria del gobierno español" había propiciado esta situación, refiriéndose a un posible “efecto llamada”, tras la reciente regularización de cientos de migrantes.
Una crítica compartida con Bruno Retailleau quien culpó directamente a España por regularizar “unilateralmente” y de manera “masiva”, generando un efecto de atracción y de desestabilización “para todo el resto del continente”.
La extrema derecha pide reforzar los controles fronterizos
La situación es perfecta el discurso de la extrema derecha francesa, que no tardó en reiterar su promesa de restringir el libre tránsito transfronterizo. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, insistió en un mensaje en su red social de X, en la necesidad de reforzar los controles en sus fronteras; “En 2027, detendremos esta locura reservando la libre circulación Schengen a los nacionales de la UE”, señaló.
Un mensaje que generó una gran indignación al otro extremo del arco político. El líder de los insumisos, Jean-Luc Melenchon criticó duramente las palabras de Le Pen: “Marine Le Pen quiere liderar una gran potencia europea, pero ignora que Ceuta (...) ya está excluida del Acuerdo de Schengen”. Melenchón argumentó que Francia no debería “dejar a España sola ante esta difícil situación” y pidió una coordinación europea para la ayuda humanitaria.
Desde el bloque central fueron más cautos y pidieron convocar una reunión de emergencia de los ministros de inmigración de los 27 Estados miembros, así como al despliegue de las fuerzas de Frontex.
Fuente: El Periódico
- La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
- Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
- Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
- Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
- La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación
- Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
- El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio