Francia ordena reforzar el control de la frontera con España por la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Francia se une a la lista de países europeos que toman medidas tras la actual crisis migratoria que sufre España. El país vecino decidió triplicar la presencia policial en la frontera española con 334 policías y gendarmes, que se sumarán a los efectivos ya movilizados habitualmente en la zona.

Además, el gobierno reforzará la vigilancia aérea con tres aviones de la policía de fronteras y patrullas en todos los trenes procedentes de España. “El dispositivo se densificará tanto como sea necesario”, informó el ministro del Interior, Laurent Núñez, que junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, han seguido de cerca la situación.

Macron ha estado en contacto con Pedro Sánchez durante toda esta crisis para “ofrecer su solidaridad y proponer toda la ayuda necesaria, incluida a través de Frontex”. “Ceuta no se beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen. A pesar de eso, solicité ayer al Ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: 4 unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados”, informó el jefe de Estado francés.

El gobierno francés reaccionó con rapidez el viernes, al igual que otros Estados miembros de la Unión Europea (UE), temiendo repercusiones políticas y de seguridad en sus países, especialmente, ante la dificultad de España para controlar la situación.

Críticas a la política migratoria del gobierno español

La ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, fue aún más allá. En una entrevista concedida a la emisora Europe1 esta madrugada, lamentó que "las autoridades no sepan regular y hayan permitido esta afluencia masiva a España", señalando de forma implícita a Marruecos y a las redes de tráfico de personas. Aunque también criticó que "la política migratoria del gobierno español" había propiciado esta situación, refiriéndose a un posible “efecto llamada”, tras la reciente regularización de cientos de migrantes.

Una crítica compartida con Bruno Retailleau quien culpó directamente a España por regularizar “unilateralmente” y de manera “masiva”, generando un efecto de atracción y de desestabilización “para todo el resto del continente”.

La extrema derecha pide reforzar los controles fronterizos

La situación es perfecta el discurso de la extrema derecha francesa, que no tardó en reiterar su promesa de restringir el libre tránsito transfronterizo. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, insistió en un mensaje en su red social de X, en la necesidad de reforzar los controles en sus fronteras; “En 2027, detendremos esta locura reservando la libre circulación Schengen a los nacionales de la UE”, señaló.

Un mensaje que generó una gran indignación al otro extremo del arco político. El líder de los insumisos, Jean-Luc Melenchon criticó duramente las palabras de Le Pen: “Marine Le Pen quiere liderar una gran potencia europea, pero ignora que Ceuta (...) ya está excluida del Acuerdo de Schengen”. Melenchón argumentó que Francia no debería “dejar a España sola ante esta difícil situación” y pidió una coordinación europea para la ayuda humanitaria.

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Desde el bloque central fueron más cautos y pidieron convocar una reunión de emergencia de los ministros de inmigración de los 27 Estados miembros, así como al despliegue de las fuerzas de Frontex.

Fuente: El Periódico