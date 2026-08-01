Accidente aéreo
Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, en Perú
LA aeronave partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas
EP
Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino.
En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.
La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.
"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nasca.
Fuente: El Periódico
- La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
- Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
- La sorpresa mejor guardada de Castelar: así es la casita del 'Ratón Pérez' que ilusiona a los niños de Badajoz
- Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
- Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
- Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
- Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz