Menos de 48 horas en la isla
El primer ministro de Marruecos suspende sus vacaciones en Mallorca por orden del rey tras la crisis en Ceuta
Mohammed VI ordena el regreso de Aziz Akhannouch al país en plena crisis migratoria
Irene R. Aguado
El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, habría suspendido sus vacaciones en Mallorca y regresado a su país por orden del rey Mohammed VI en plena crisis migratoria en Ceuta, según ha informado el diario El Confidencial.
Tal y como también ha avanzado el periódico marroquí Nichan, Akhannouch estaba pasando unos días de descanso en la isla junto a varios familiares y amigos, pero su estancia habría durado menos de 48 horas.
Según El Confidencial, el avión privado en el que viajaba el jefe del Gobierno marroquí aterrizó ayer en el aeropuerto internacional Mohammed V de Casablanca, después de que el monarca marroquí ordenara su regreso ante la gravedad de la situación.
El viaje del primer ministro ha coincidido con la crisis desencadenada en Ceuta, donde más de 50.000 personas han intentado acceder a la ciudad autónoma española desde Marruecos. La situación ha generado una fuerte repercusión tanto internacional como dentro del propio país, y el máximo responsable del Ejecutivo marroquí ha recibido críticas por su ausencia en la crisis.
Según este medio, el temor a que pudieran difundirse imágenes del primer ministro disfrutando de sus vacaciones en Mallorca en medio de la crisis es una de las razones que habrían motivado la decisión del rey Mohammed VI de ordenar su regreso inmediato.
Según el medio marroquí Sawt Al Maghrib, Akhannouch y el resto de su grupo se habrían alojado el hotel Four Seasons, en Formentor, tras desplazarse a la isla en un avión privado financiado a través de Akwa, el conglomerado empresarial vinculado al primer ministro marroquí.
Fuente: Diario de Mallorca
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