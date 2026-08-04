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Irán, principal sospechoso de los ciberataques contra sistemas de suministro de agua en EEUU

Grupos de 'hackers' vinculados con Teherán han llevado a cabo ataques informáticos contra Washington en otras ocasiones, con el objetivo de influir en procesos electorales y de obtener información sensible

Pantalla de un ordenador sometido a un ciberataque.

Pantalla de un ordenador sometido a un ciberataque. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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Lucas Font

Lucas Font

Barcelona

Las autoridades estadounidenses están investigando si Irán está detrás de los ciberataques contra los suministros de agua sufridos la semana pasada en varios puntos del país norteamericano, los cuales "afectaron negativamente al funcionamiento del sistema" en al menos ocho estados, según el FBI. Oficiales de EEUU sospechan que el Gobierno iraní está utilizando estos ataques para minar la confianza de la población estadounidense y la seguridad de sus servicios básicos, como parte del conflicto abierto entre los dos países en junio del año pasado.  

Los primeros ataques se registraron en el estado de Minnesota a finales de julio. Hasta 36 sistemas municipales de agua fueron atacados, principalmente infraestructuras para gestionar y monitorizar de forma remota los depósitos. "Minnesota fue uno de los primeros en detectar esto, pero estamos observando que es probable que esta misma actividad amenazante se haya estado produciendo en otros estados de todo el país", alertó entonces el director de seguridad de la información del estado, John Israel. Las alarmas ayudaron a minimizar los daños y no hay señales de que se hayan producido contaminaciones ni alteraciones significativas en la distribución.

Aún así, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado al gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, por los fallos de seguridad detectados en los sistemas de abastecimiento de agua. Unas acusaciones a las que Walz, número dos en la candidatura de Kamala Harris en las presidenciales de 2024, ha respondido con contundencia. "Trump sabe perfectamente quién es el responsable de este ataque y sabe que también se han visto afectados otros estados". Todo apunta a que, incluso en caso de que se confirme la participación de Irán en los ciberataques, el Gobierno estadounidense evitará reconocerlo públicamente para eludir las críticas internas.

Irán, principal sospechoso

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de EEUU (Cisa, en sus siglas en inglés) ha evitado pronunciarse sobre las investigaciones, pero los principales medios estadounidenses apuntan a que la principal hipótesis es una autoría iraní. Grupos de 'hackers' vinculados con Teherán, entre ellos Handala, han participado en ciberataques contra sistemas de abastecimiento de aguas en otras ocasiones, la última de ellas el pasado junio, según la BBC. También han impulsado campañas para influir en procesos electorales y han tratado de obtener información sensible en los últimos años, incluidos datos personales y correos electrónicos del director del FBI, Kash Patel.

Fuentes estatales citadas por el New York Times sostienen que las técnicas empleadas y la ausencia de una petición de rescate económico colocan a Irán como principal sospechoso de los ataques. También está encima de la mesa la posibilidad de que agentes externos estén tratando de hacerse pasar por 'hackers' vinculados a Teherán con el objetivo de avivar las tensiones entre los dos países, aunque los expertos apuntan a que este escenario sigue siendo poco probable.

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A pesar de que los daños han sido menores, los ciberataques han evidenciado los fallos de seguridad en los servicios públicos estadounidenses. Algo que ha llevado a Cisa a recomendar actualizaciones y una mayor protección de los sistemas de gestión del agua, incluida su eliminación de internet lo antes posible y el restablecimiento de contraseñas en los programas internos.

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Fuente: El Periódico

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