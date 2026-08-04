Crisis migratoria
Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación
El grupo ha sido trasladado a la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer, donde recibirán tratamiento médico
EP
Más de 150 migrantes han sido rescatados este martes por las autoridades británicas y francesas tras volcar la embarcación en la que viajaban después de que el motor del barco se incendiara en aguas del Canal de la Mancha.
Los 157 migrantes han sido rescatados por embarcaciones francesas, con el apoyo de dos barcos del Mando de Seguridad Fronteriza británico y un bote salvavidas de la ONG Royal National Lifeboat Institution (RNLI). El grupo ha sido trasladado a la localidad de Boulogne-sur-Mer, donde recibirán tratamiento médico, según han informado las autoridades francesas.
Esto se produce un día después de que el líder del ultraderechista Reform UK, Niger Farage, propusiera utilizar la Marina Real británica para devolver a los migrantes a territorio francés o belga en el marco de un plan denominado 'Operación Fortaleza'.
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