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Guerra en Oriente Medio

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro después de que Trump anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con el grupo islamista

Funeral masivo de un centenar de miembros de una misma familia en Gaza, que fueron asesinados por Israel.

Funeral masivo de un centenar de miembros de una misma familia en Gaza, que fueron asesinados por Israel. / Europa Press/Contacto/Hassan Alzaanin

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EFE

Jerusalén

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí (FDI) no se replegará en la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás se haya desarmado en su totalidad. "Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las últimas horas en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook.

Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista. Además, la Junta de Paz, el organismo internacional creado por el propio Trump para la reconstrucción de la Franja, emitió un comunicado el lunes tras la reunión de su máximo representante, Nikolai Mladenov, con Netanyahu. En ese comunicado apuntó, igualmente, que la entrega de armas por parte de Hamás debía ser el paso previo a la retirada de las tropas israelíes "más allá de la línea amarilla".

Hamás salió al paso entonces indicando que siguen a la espera de una "respuesta clara" y que, por ahora, se mantienen en "lo acordado para la implementación de la segunda fase del alto el fuego", dejando entrever que esto suponía una ruptura de los términos pactados ante la que no están dispuestos a capitular.

Limitar los ataques a Gaza

Asimismo, en sus declaraciones en redes sociales, Netanyahu sugirió que había diferencias entre Israel y Estados Unidos sobre el acuerdo con Hamás anunciado el jueves pasado, a pesar de que Trump ya afirmó que estaría "muy decepcionado" si el Gobierno de Israel no cumplía con su parte para que el pacto prosperara.

"El presidente (Donald) Trump cree, o su equipo cree, que pueden lograr que Hamás se desarme y desmilitarizar así Gaza. Lo estamos analizando. Nos enviaron un borrador. No lo aprobamos. No era nuestro borrador. Les enviamos nuestros comentarios", expresó Netanyahu en el vídeo subido a redes.

Mientras tanto, la prensa israelí publicaba elmartes que las FDI habían recibido nuevas instrucciones que limitan los ataques en Gaza a aquellos necesarios para "eliminar amenazas inmediatas", y que estos debían contar con la aprobación del jefe del Estado Mayor y de la cúpula política.

Cambio de política

Netanyahu no negó este cambio de política en sus declaraciones, pero insistió: "Estamos instruyendo a los soldados de las FDI para que hagan lo que sea necesario para defenderse, defender nuestro territorio y defender a la población".

La primera fase del 'Plan de Paz', impulsado por la Administración Trump, contemplaba un alto el fuego que fue rubricado por las partes el pasado 10 de octubre, pero que sobre el terreno Israel ha seguido violando, causando la muerte de más de 1.220 gazatíes desde entonces.

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Israel también debía permanecer replegada en la llamada 'línea amarilla', que dejaba bajo su control el 53 % de la Franja, pero lejos de eso, ha seguido ampliando su dominio en el enclave palestino y el propio Netanyahu llegó a reconocer semanas atrás que su objetivo era continuar instalados en el 70 % de Gaza.

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