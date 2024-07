La ilusión de las primeras veces: la España de Montse Tomé se prepara para debutar en los JJOO

¿Cuántas primeras veces hay en una vida? Ese cosquilleo que se mezcla con la incertidumbre, el querer saber cómo será eso que, a veces, has soñado una noche tras otra. Tras un año en que la selección española femenina lo ha ganado todo, ha superado muchas primeras veces. No solo las ha vivido, sino que las has convertido en nuevas oportunidades. Se ha coronado con títulos como el Mundial y la Nations League, pero también ha usado cada momento para trabajar hasta el momento que se dará este jueves. Una nueva primera vez para una selección que ha cambiado la historia. Contra Japón, España debutará en unos Juegos Olímpicos (La1, 17.00 horas). Con la emoción de una niña pequeña, pero con la experiencia de aquella que ya ha luchado y ganado batallas.

España ha convertido la excepcionalidad en una cotidianidad peligrosa. No para el vestuario, que está enfocado y convencido del trabajo hecho, sino para todos aquellos que viven sus éxitos. Un año de escándalo que empezó con el primer Mundial para la selección femenina que se puede culminar con un metal en sus primeros JJOO. Hasta ahora, ninguna selección femenina ha ganado los Juegos Olímpicos después de coronarse en el Mundial anterior. Ni siquiera la histórica selección de los Estados Unidos que cuenta con un palmarés inédito en el fútbol femenino. España ha roto todos los esquemas y récords y va a por más en París.

Sin embargo, el camino hacia los Juegos no empezó en Australia y Nueva Zelanda. Empezó en Las Rozas el 22 de septiembre de 2022. Algunas jugadoras de la selección (15) decían basta y pedían no ser seleccionadas. Ahí empezó el éxito de esta selección. La valentía de plantarse las llevó a tener que gestionar una situación complicada e incómoda que se alargó durante meses.

De todas las que en su momento pusieron el freno, solo Mapi León ha decidido no volver a la selección. El resto lo hicieron cuando estuvieron preparadas. Algunas antes del Mundial y otras hace tan solo unas semanas, como Patri Guijarro. "Me han acogido súper bien, he hablado con ellos, me han preguntado cómo estaba, y lo han normalizado, algo que me tranquiliza bastante, la verdad. Y eso es lo que quiero desde ya: normalizarlo, poder estar tranquila y competir para ganar", contaba la centrocampista en una entrevista antes de los Juegos.

La selección española ya en Nantes / RFEF

Entre medio, muchos momentos límites que han hecho que esta selección tuviera que sobreponerse. Muchas veces no les quedaba otra, pero en ocasiones las futbolistas han sido las primeras que no han mirado hacia otro lado. Las mejoras que se han producido en la profesionalización del equipo y que, como última consecuencia, han dado títulos y reconocimiento mundial, vienen gracias a ellas. Las condiciones y la estructura actuales no tienen nada que ver con la que imperaba en septiembre de 2022. Los Juegos pueden ser un punto y final, además de un ejemplo más del crecimiento imparable de este equipo.

Competición nueva, viejos enemigos

Este jueves, España debutará ante Japón en Nantes. Ya estos primeros días de concentración previos a los JJOO han sido especiales. Nuevas equipaciones (con el logo del COE y no de la RFEF), una plantilla más corta (18 + 4 suplentes) y muchas ganas de que ruede el balón. "El recuerdo más reciente fue esa dura derrota en el Mundial (4-0). Hubo errores, cosas que se hicieron bien y otras a mejorar. Veo que es una oportunidad de ganar un equipo que nos hizo mucho daño", reconoció Irene Paredes que recuerda a la perfección ese encuentro, que sirvió de punto de inflexión para acabar coronándose como campeonas del mundo.

Ahora se verán las caras de nuevo en un escenario inédito para España. Una experiencia olímpica, sin embargo, que tendrá un punto amargo, ya que la selección femenina no estará presente en la inauguración del viernes. La ceremonia es el día después de su debut, partido que se juega en Nantes, y teniendo en cuenta el calendario es imposible que se trasladen hasta la capital francesa. "Lo veremos juntas y lo viviremos con ilusión. Aceptamos las reglas del juego y eso implica estar aquí. No estamos en París, ni en la Villa. Por las características del fútbol hay varias sedes", añadió la capitana.

Llega el momento de una nueva primera vez para la selección. Competir no es negociable, ganar es el objetivo.