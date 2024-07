Sinner, número uno del tenis, no estará en los Juegos Olímpicos por una amigdalitis y despeja el camino de Alcaraz y Nadal

Jannik Sinner se pierde los Juegos Olímpicos de París. El tenista italiano, número uno del ránking ATP, sufre una amigdalitis que le ha impedido estar en forma para competir en la cita olímpica. Siguiendo el consejo de los médicos, como él mismo ha contado, ha decidido no forzar y no comprometer lo que resta de temporada, en la que asoma en el horizonte la gira americana que desembocará en septiembre en el US Open. De esta forma, uno de los grandes favoritos para ganar el oro en individuales se baja del torneo, despejando el cuadro de los jugadores españoles, en especial el de un Carlos Alcaraz que pasa a ser cabeza de serie número dos en el sorteo que se celebrará este jueves, por lo que sólo podría enfrentarse a Novak Djokovic en una hipotética final.

"Me entristece comunicar que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento sobre tierra, empecé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me diagnosticó una amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara", informó el italiano, de 22 años y campeón este año en el Open de Australia. "Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos, a los que apoyaré desde casa. ¡Forza Italia!", añadió.

Actual número uno del mundo, el italiano está llamado a ser el gran rival generacional de Alcaraz y a dominar junto al murciano, que acaba de conseguir el doblete Roland Garros-Wimbledon, el tenis de los próximos años. Ambos han demostrado ser los alumnos aventajados del 'Big Three' que han formado durante décadas Novak Djokovic (24 Grand Slams), Rafa Nadal (22) y Roger Federer (20). Por tanto, la baja del de San Candido a unas horas de que se haga el sorteo deja un gran vacío en el cuadro de un torneo olímpico que ya de por sí presentaba muchas bajas por las lesiones.

Djokovic y Alcaraz, grandes favoritos; Nadal, a la expectativa

La baja de Sinner supone, además, un duro golpe para la expedición italiana, que tenía depositadas en el número uno casi todas sus esperanzas de conseguir medallas en el tenis masculino, tanto en el cuadro de individuales como en el de dobles, en el que iba a hacer pareja con Lorenzo Musetti.

Tras su retirada, Djokovic será el primer cabeza de serie en el torneo mientras que Carlos Alcaraz pasará a ocupar el segundo escalón. El ruso Daniil Medvedev, que jugará con bandera neutral, asciende a la tercera posición como cabeza de serie y tanto él como el alemán Alexander Zverev, vigente campeón, serán potenciales contrincantes en semifinales del serbio y el murciano.