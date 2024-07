La quimera de Dupont para convertirse en héroe nacional

Antoine Dupont es una de las grandes estrellas del rugby francés como en su día lo fueron los Serge Blanco, Frederic Michalac o Fabien Pelous. Sin embargo, el tetracampeón del Top 14 de Francia con el Stade Toulousian no tenía suficiente.

A sus 27 años, el polivalente medio melé y medio de apertura del 'XV' del Gallo llevaba tiempo dando vueltas a una idea tan ambiciosa como quimérica. ¿Por qué no aprovechar que los Juegos de 2024 se disputarán en París para cumplir el sueño de ser campeón olímpico?

El problema es que el rugby tradicional no está ni estará nunca en el programa olímpico por un tema de cantidad de jugadores. En su lugar y tras una gran gestión de la Federación Internacional de rugby se consiguió incluir el rugby a 7, una modalidad mucho más rápida y menos dura a nivel de contactos que reduce el número de fichas necesarias.

"Es un sueño que está ahí, un deseo que me gustaría cumplir, aunque no sé si será posible", había repetido en los meses previos a tomar una decisión previo acuerdo con el seleccionador Jerome Daret. Dupont disputaría los Juegos con Francia y, no contento con ello, ha hecho historia al ser clave para la conquista del oro frente a una selección de Fiji que había reinado en Río 2016 y en Tokio 2020.

Francia no ha tenido un torneo fácil. De hecho, debutó con un empate frente a Estados Unidos (12-12) que podría haber sido aún peor de haber convertido Madison Hughes el ensayo de Tupuola en el último minuto (se juega a un solo tiempo de 14). Después sufrió para vencer a Uruguay (19-21) y cayó por 19-12 ante los bicampeones fijianos.

El Stade de France estalló de pasión con el oro 'bleu' / EFE

Los 'bleus' fueron superiores a Argentina en cuartos (14-26) con un ensayo de Dupont y ofrecieron una imagen muy solvente en defensa para vencer por 5-19 a Sudáfrica. Todo estaba listo en Saint Denis para el segundo Francia-Fiji de los Juegos con 80.000 enfervorizados espectadores en las gradas.

Séptima en Río 2016 y fuera de Tokio 2020, la anfitriona se vengó de los oceánicos con una estelar actuación colectiva en la que Dupont brilló con luz propia con dos ensayos en la recta final. El 28-7 final provocó el delirio en las gradas a varios centenares de metros de la piscina en la que las 'Guerreras del Agua' debutaban con un 15-6 precisamente ante Francia.

Dupont arriesgó y le ha salido cara. Apenas unas semanas después de repetir el título francés con el Stade Toulousian, el occitano es el primer gran héroe francés en unos Juegos que empezaron con una controvertida Ceremonia Inaugural y están teniendo lugar con importantes fallos organizativos de todo tipo en una ciudad que no está a la altura en muchos aspectos. ¡París, quién te ha visto y quién te ve!