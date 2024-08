Los valiosos ánimos de Sergio Lozano a Carolina Marín

A Sergio Lozano le duele cada lesión de los deportistas y más aún si hay cercanía. El madrileño, referente del Barça de y de la selección española, ha sufrido cuatro lesiones graves en la rodilla derecha con el cruzado roto en tres de ellas. Lo hizo cuando 'cayó' por segunda vez el balonmanista azulgrana Aitor Ariño y ahora está devastado por lo sucedido con Carolina Marín.

El ala-cierre blaugrana ha superado su cuarta baja prolongada y está preparando el Mundial de Uzbekistán con la 'Roja' a las órdenes de un Fede Vidal que por cierto también ha salido adelante de un problema muy serio de salud.

La rodilla derecha de Lozano es la más castigada de la historia del deporte y sus ánimos a Carolina son muy valiosos. "Estará viviendo un momento muy duro, tratando de asimilar todo lo que le acaba de pasar, todo lo que ha luchado para conseguir el oro olímpico después de la última operación, las buenas sensaciones y el tener la final casi en la mano. De repente te cambia tu historia y ahora lo tiene que asimilar", recuerda a Prensa Ibérica.

"Es duro, es difícil y solo se puede conseguir con la gente que te quiere y que está a tu lado en el día a día. Una vez que realmente lo asimile y se ponga manos a la obra, va a tener mucha gente que la ayudará a nivel psicológico para encarar de nuevo todo este proceso y solo el tiempo dirá si ella decide volver a jugar e intentar llegar a los siguientes Juegos o no", explica el cuatro veces ganador de la Champions.

La maltratadísima rodilla derecha de Sergio Lozano / JAVI FERRÁNDIZ

Tras la cuarta operación, Sergio Lozano meditó la retirada y un par de semanas después se quitó esa idea de la cabeza pese a que los médicos le aconsejaban lo contrario y explica que eso "solo lo puede decidir ella sin ninguna presión y con el paso del tiempo. Ahora tiene que curar no solo su rodilla, sino también su cabeza y todo lo que ha tenido que vivir estas horas tan intensas. También se tiene que quedar con la enorme cantidad de muestras de cariño y de reconocimiento."

"Pocas veces he visto un país tan volcado con un deportista en una situación así y a la larga lo acabas agradeciendo. De gente anónima, de compañeros, de estrellas de sus deportes e incluso de personajes ajenos al deporte que la están animando. Con su garra y con no dar nunca nada por perdido, ella ha conseguido engancharnos a la televisión en un deporte que no es tan conocido en España," insistió el internacional español.

¿Y ahora qué? "Mira, todos y yo el primero estamos superorgulloso de Carolina. Le envío un fuerte abrazo, le mando toda la fuerza del mundo para que tenga una gran recuperación y que vaya quemando etapas. Como siempre digo, ahora ella se tendrá que meter en su túnel y tendrá que volver a caminar para poder salir adelante", apunta Lozano.

España entera lloró la lesión de Carolina Marín / EFE

"Yo estoy convencido de que pronto nos estará dando alegrías, ya sea como deportista o con algo relacionado con el deporte. Tengo claro que esta historia no acaba aquí y que tendremos Carolina Marín para mucho tiempo, ya sea dentro de la pista o ayudando a volantistas y a deportistas españoles en el ámbito que sea", añadió.

Pocas experiencias podrían ayudar más a la andaluza como las de uno de los mejores jugadores de fútbol sala de la historia de España pese a esas enormes cuatro piedras que ha tenido que sortear.