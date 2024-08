Carolina Marín: "El momento en el pódium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás"

Carolina Marín ya está en España, "destrozada" y con el peor pronóstico que podía tener su rodilla: rotura del ligamento cruzado. Sin embargo, la onubense no ha querido olvidar a todas las personas que se han volcado con ella y que han querido mandarle un mensaje de apoyo en estos duros momentos, tras tener que retirarse por una dura lesión en su camino a la final olímpica.

"El domingo sufrí uno de los momentos más difíciles de mi vida". Así empieza el escrito que la deportista de élite ha compartido con sus seguidores de las redes sociales. Acompañado de una foto en la que se puede ver el dolor de la lesión y el desconsuelo por tener que abandonar la competición olímpica con tantas posibilidades de ganar una medalla, en el texto, admite que aún le cuesta asumir todo lo que le está pasando.

"Han pasado unos días, pero necesitaré más tiempo para asimilarlo bien. Supongo que la vida nos pone en situaciones que no queremos vivir y que nadie merece, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible".

Pese al bache deportivo que ha sufrido, la onubense ha aprovechado el altavoz de las redes sociales para agradecer todo el apoyo y las muestras de cariño recibidas desde ese fatídico momento. Desde la Casa Real hasta otros compañeros olímpicos, pasando por personalidades de la cultura o la política, sin olvidar el apoyo eterno de su ciudad, Huelva. Todos han tenido palabras para Carolina y ella las ha recibido. "Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable".

Un gran gesto

No obstante, hay un gesto que ha conmovido a la onubense y ha llegado de la persona, que en un principio, menos se esperaría: su última rival, He Bingjiao. La china, después de disputar la final -con la lesión de Marín, accedía directamente a la final olímpica-, logró la medalla de plata y al subir al podio quiso tener un detalle con Carolina Marín, posando junto a su medalla con un pin del comité español.

He Bingjiao posa con el pin español tras haber ganado la medalla de plata. / AP

"Seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bingjiao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo. Pero el momento en el pódium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida", ha escrito Carolina.

Una dura recuperación por delante

Este gesto de increíble deportividad no oculta la difícil etapa que debe afrontar ahora la onubense. "No me gustaría acabar sin recordar que a veces usamos el deporte como ejemplo para la vida. Y el domingo también fue así: si trabajas duro y te esfuerzas más que nadie en cumplir tus sueños, estos se pueden hacer realidad. Pero no siempre ocurre".

Una dura reflexión por parte de Carolina, que ya en tierras españolas comenzará con la recuperación de su rodilla, con la idea, esperemos, de poder volverla a ver en el más alto nivel, ese que la ha llevado a lo más alto del pódium en muchísimas ocasiones, grabando su nombre en el bádminton, no sólo en España, sino convirtiéndose en una de las deportistas más destacadas de este deporte a nivel internacional.

"Yo sí cumplí los sueños de la niña que salió de Huelva hace mucho tiempo, pero tenía otros por cumplir. No pasa nada, la vida sigue y yo seguiré buscando mis sueños. Ahora comienza otro camino, pero que ya conozco...".