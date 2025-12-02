Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura

La primera edición de los Premios WOMAN Extremadura se han traducido en una noche de reconocimiento, inspiración y poder femenino. Mérida se ha vestido de gala esta para aplaudir a las protagonistas de una ceremonia que ha celebrado la creatividad regional en el Palacio de Congresos y Exposiciones emeritense.

En un proyecto, con voluntad de arraigo, impulsado por la revista WOMAN, del Grupo Prensa Ibérica, que ha sido alumbrado con una misión clara: reconocer y visibilizar el talento extremeño en todas sus formas y visibilizarlo.

Una plataforma para el talento extremeño

Más que una entrega de premios, esta cita pretende convertirse en el punto de partida de un espacio anual destinado a celebrar a quienes hacen Extremadura e impulsan la región desde ámbitos tan diversos y necesarios como la ciencia, la moda, la gastronomía, la comunicación, la empresa y la creación digital. Una pléyade de disciplinas que ponen, de una forma u otra, a Extremadura en el foco.

La ceremonia ha reunido a representantes institucionales, figuras del mundo cultural y personalidades del ecosistema empresarial extremeño, que han acudido para acompañar a las protagonistas de esta primera edición.

La organización ha dejado claro su objetivo: “Poner en valor el talento, la energía y la fuerza creativa de Extremadura”, que es mucha y, a veces, necesita el calor de un foco para darse a conocer en todo su esplendor.

Siete personalidades

El Conservatorio Superior de Badajoz marcó los primeros acordes de la gala con el Concierto de Invierno de Vivaldi introducido por la periodista especializada en economía digital e innovación Isabel R. Benítez, que ha conducido la gala y que dio el testigo a Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de WOMAN.

Sarasola ha destacado que “Extremadura emerge como marca inspiradora de un modo de ser, sentir y vivir, que imprime un sello propio a su estilo de vida”. Y que WOMAN es una “revista femenina apasionada por la moda y la belleza, desde un sólido compromiso con principios como la igualdad, la integración, la diversidad y la sostenibilidad”, como se ha demostrado en la ceremonia.

De esta forma, diferentes personalidades de distintos ámbitos han sido reconocidas por su labor, su trayectoria y su capacidad para proyectar la región hacia fuera.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y la propia Sarasola han entregado el primer premio de la noche a la doctora Elena Gallego, que ha sido premiada en la categoría STEM. Ella es médica intensivista, doctora en Ciencias Biomédicas, coordinadora de Trasplantes del Área de Salud de Cáceres y vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos), una científica cuyo trabajo ha sido decisivo para impulsar la donación en asistolia y consolidar la excelencia de Extremadura en trasplantes.

Gallego ha señalado “la legislación española se considera la más avanzada a nivel mundial en donación y trasplantes, y dice que todos somos ganantes de un derecho”. Por lo que ha abogado por “decirle a nuestros seres queridos que queremos donar órganos”, así como a la sociedad.

La catódica Raquel Sánchez Silva, natural de Plasencia, que ha recibido el Premio Comunicadora de la mano de Mayka Sánchez, directora del magazine, ha destacado por qué cree que Extremadura tiene un peso importante desde su ámbito de la comunicación, porque “esta tierra te confiere una fortaleza singular, porque no sabemos rendirnos. Lo que he logrado como comunicadora ha sido solo porque soy extremeña y no me he rendido jamás”.

El chef del triestrellado Atrio Toño Pérez, el único hombre entre los premiados ha sido reconocido con el Premio Gastro. En su alocución ha destacado el “momento tan especial” que ha supuesto “encontrarme con este plantel de premiadas” y como “lo más importante es el capital humano” del territorio. Y ha lanzado un grito por el pueblo extremeño porque “somos unos enamorados de esta tierra”, aludiendo a su otra mitad: José Polo. Y también ha tenido palabras de agradecimiento al sector primario: “Porque toda la dehesa extremeña es un territorio único”, que ofrece productos de primera calidad.

“El capital humano que desprende nuestro territorio es único y tremendo. Somos capaces, con los medios que se nos ponen, de conquistar el mundo entero”, ha concluido el chef que luce las tres estrellas Michelin para Atrio.

Beatriz de la Cámara ha sido galardonada con el Premio Diseñadora, que ha construido una firma que es sinónimo de sofisticación, precisión y modernidad. Nació en Madrid, pero su infancia transcurrió en Don Benito (Badajoz). De esta forma, su firma ha crecido entre Extremadura y Madrid, pero también Nueva York. Y ha vestido a personalidades como Nieves Álvarez, Paz Vega y Ana Boyer. ñHa sido todo un sueño, no me esperaba realizar este viaje de Extremadura al mundo”.

María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura ha entregado el Premio Talent a Noelia Bonilla, que ha consolidado una comunidad de casi 200.000 seguidores en Instagram y cuya presencia en alfombras rojas nacionales e internacionales la ha catapultado como referente de estilo y naturalidad.

Bonilla, que se ha emocionado al recibir el premio, ha destacado que “gracias a las redes sociales he podido inspirar y crear contenido para poder llegar a la gente a través de mi pasión por la moda”. Y que ha venido leyendo las páginas de WOMAN, inspirándome en tantas mujeres a las que admiro”. Y que, “finalmente, aquella niña hizo de su pasión su profesión”.

Clara Alvarado, actriz y cantante, que ha obtenido el Premio Actriz por sus papeles en cine, televisión y teatro, ha reseñado que “estar aquí esta noche es un regalo y me siento muy agradecida de poder trabajar en lo que me apasiona”. Pero que “antes de empezar un proyecto y cuando lo acabo, yo voy al pueblo”, y ha mencionado Deleitosa y Navalmoral de la Mata.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha entregado el último galardón de la noche a Magdalenita (Magdalena Muñoz), que ha sido distinguida con el Premio Gen Z. “Desde niña me decían que, si quería hacer lo que deseaba, tenía que irme fuera. Lo que intento contar y demostrar ahora es que desde aquí se pueden hacer cosas”.

Guardiola ha finalizado el acto destacando que "el futuro de Extremadura es imparable y que se construye en comunidad", porque "esta región ya no espera, sino que avanza". También ha manifestado la presidenta regional que WOMAN cumple 32 años. “Y lo hace siendo, como nuestra tierra, curiosa, libre, exigente e inconformista. Moderna, profesional e independiente: justo la Extremadura que queremos mostrar al mundo”.

Una mirada al futuro

Con esta primera edición, los Premios WOMAN Extremadura han inaugurado un proyecto que aspira a consolidarse como una referencia anual. La iniciativa ha conseguido situar a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación, emprendimiento y excelencia.

Extremadura ha vivido una noche de celebración, emoción y reconocimiento. Una noche que muchos asistentes han descrito como el inicio de una tradición destinada a perdurar y a seguir iluminando el talento que nace y crece en la región.