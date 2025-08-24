España ya tiene 30 días más de calor extremo cada año

El cambio climático intensificó el calor en todo el mundo durante el último año, añadiendo un mes más de calor extremo para casi la mitad de la población mundial. En España, se ha pasado de 18 días a 48 en esta situación. Así lo indica un informe elaborado por científicos de World Weather Attribution (WWA), Climate Central y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que será publicado antes del Día de Acción contra el Calor (2 de junio).

En concreto, durante el período de 12 meses comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2025, 4.000 millones de personas experimentaron al menos 30 días adicionales de calor extremo, definido como temperaturas superiores al 90% de las observaciones históricas en su zona, en comparación con un mundo sin cambio climático.

El informe incluye un análisis exhaustivo del efecto del cambio climático sobre el calor extremo en todo el mundo, así como datos sobre 247 países - entre ellos España- y territorios y sobre recientes episodios de calor mortales o que han batido récords.

Solo habrían sido 18 días sin cambio climático

Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, España experimentó 48 días con temperaturas extremas. Sin el cambio climático inducido por el hombre, habrían sido 18 días. Esto significa que el cambio climático ha añadido un mes de temperaturas extremas en España. El estudio también concluye que el episodio de calor del verano pasado (18-23 de julio) fue 10 veces más probable debido al cambio climático.

En 195 países, el cambio climático duplicó como mínimo el número de días de calor extremo, en comparación con un mundo sin cambio climático. Además, el calentamiento global aumentó la probabilidad de que se produjeran los 67 episodios de calor más graves del año pasado.

El estudio ilustra no sólo la magnitud del problema, sino también la urgente necesidad de adaptación y de medidas contra el calor ante el aumento de las temperaturas globales. Más allá de los datos, este trabajo establece estrategias clave para prepararse ante las olas de calor como la elaboración de planes de acción, que han demostrado ser extremadamente eficaces para reducir el número de víctimas mortales durante dichos fenómenos extremos.

“Este estudio debe interpretarse como otra advertencia contundente. El cambio climático ya está aquí y es mortal”, ha declarado Friederike Otto, investigador de WWA y del Imperial College London.

"Sabemos cómo evitar que la situación empeore"

“Con cada barril de petróleo quemado, cada tonelada de dióxido de carbono liberada y cada fracción de grado de calentamiento, las olas de calor afectarán a más personas. Sin embargo, hay buenas noticias. Sabemos exactamente cómo evitar que las olas de calor empeoren: reestructurar nuestros sistemas energéticos para que sean más eficientes y se basen en energías renovables, no en combustibles fósiles, y crear sociedades más igualitarias y resilientes”, añade.

Cada barril de petróleo extraído ayuda al calentamiento global / Shutterstock

Por su parte, Mariam Zachariah, autora también del estudio, afirmó que “el cambio climático está poniendo claramente en peligro la vida en todos los continentes”.

El año pasado, el cambio climático añadió un mes adicional de calor peligroso para cuatro mil millones de personas. Eso representa nada menos que la mitad de la población mundial.

Estos frecuentes e intensos períodos de altas temperaturas desatan, a su vez, una amplia gama de impactos, como enfermedades causadas por el calor, muertes, presión sobre los sistemas de salud, pérdidas de cultivos, menor productividad e interrupciones del transporte.