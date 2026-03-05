La mitad de las especies migratorias del mundo está en declive y hasta el 24% está en peligro de extinción

Cada año, miles de millones de animales emprenden viajes extraordinarios en busca de alimento, climas más templados y un entorno más amable en el que prosperar. Hay ballenas que recorren océanos enteros, mariposas que viajan miles de kilómetros y aves que cruzan varios continentes para completar su ciclo de vida. Estos desplazamientos, que llevan millones de años sosteniendo el equilibrio de todos los ecosistemas del planeta, atraviesan hoy uno de sus momentos más delicados. Según advierte un informe de Naciones Unidas, el 49% de especies migratorias protegidas por tratados internacionales se encuentra en una preocupante situación de declive. Los registros también advierten que el 24% de estas especies se enfrenta riesgo de extinción. La situación de estos animales, afirman los expertos, es crítica.

El análisis, preparado en ocasión de la cumbre internacional sobre especies migratorias que tendrá lugar a finales de mes en Brasil, lanza un mensaje directo a los gobiernos de todo el mundo y reclama el despliegue de "medidas urgentes" ante lo que muchos científicos consideran una señal clara de alarma. El estudio recuerda que las especies migratorias cumplen funciones esenciales para la salud del planeta ya que son las encargadas de polinizar plantas, transportar nutrientes entre ecosistemas, controlar plagas, contribuir al almacenamiento de carbono y, en definitiva, sostener ecosistemas de los que dependen millones de personas en todo el mundo. El problema, según afirman los expertos, es que las rutas que vehiculan la vida de estos animales están cada vez más fragmentadas y, en general, las especies están expuestas a cada vez más peligros durante sus peregrinaciones.

En los últimos dos años se ha registrado un claro empeoramiento de los dos grandes indicadores sobre la salud de las especies migratorias. Por un lado, desde la última evaluación realizada, el número de especies en declive ha aumentado en cinco puntos porcentuales. Y por otro lado, la proporción de especies en peligro de extinción se ha incrementado en dos puntos. Los expertos advierten que hay al menos 26 especies migratorias que han pasado recientemente a categorías de mayor riesgo de extinción, entre ellas 18 aves.

En términos más generales, el caso más preocupante es el de los peces migratorios ya que, según reafirma el trabajo, sus poblaciones han disminuido un 90% de media desde la década de 1970 y hasta el 97% de las especies protegidas se enfrenta actualmente al riesgo de extinción como, por ejemplo, las anguilas (y sus crías, las angulas). Recientemente, un estudio internacional también advertía de que el cambio climático amenaza gravemente procesos tan espectaculares como la migración de las mariposas monarcas.

Políticas de conservación

En la mayoría de casos, afirma el análisis, las grandes amenazas para estos animales siguen siendo la sobreexplotación, la pérdida o la fragmentación de sus hábitats, la expansión agrícola, las infraestructuras, la urbanización o el aumento de barreras artificiales como presas y carreteras que interrumpen los corredores naturales que las especies han utilizado durante generaciones para migrar.

Frente a esto, la secretaria ejecutiva de la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres, Amy Fraenkel, reclama "reforzar los programas de protección, la gobernanza, la vigilancia, la legislación y la participación comunitaria" para "reducir la presión sobre estos extraordinarios animales y encaminarlos hacia una recuperación duradera". "Si no intervenimos en un momento tan crítico como es el actual corremos el riesgo de sea demasiado tarde", sostiene.

El estudio hace hincapié en que, aunque la situación general de las especies migratorias sigue siendo muy preocupante, empiezan a detectarse algunos brotes de esperanza. Es el caso, por ejemplo, de siete especies que han logrado mejorar su estado de conservación gracias a medidas coordinadas de protección. Entre las recuperaciones más alentadoras se encuentran el antílope saiga, el órix blanco y la foca monje del Mediterráneo, cuyas historias que demuestran que la cooperación internacional puede mejorar el estado de los animales en peligro. Los expertos también aplauden el despliegue de nuevas iniciativas científicas están permitiendo cartografiar con mayor precisión las rutas migratorias de numerosas especies, desde grandes ungulados terrestres hasta tiburones, rayas y mamíferos marinos, ya que esta información podría ayudar a identificar corredores ecológicos y hábitats críticos que pueden ser protegidos antes de que desaparezcan.