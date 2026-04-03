¿Camellos en Zaragoza? La Universidad acoge un estudio pionero en Europa sobre la reproducción de la especie

Los paseantes por la Ronda Hispanidad de Zaragoza en los últimos días se han encontrado con unos atípicos compañeros de barrio. Una pareja de camellos observa desde el recinto de la facultad de Veterinaria a las personas que caminan con unos grandes ojos abiertos. En los próximos días otros tres animales se sumarán al grupo pues forman parte de un pionero proyecto de investigación de reproducción animal que cuenta con financiación internacional y que busca garantizar su mejora genética.

Al frente del proyecto, que recibió sus primeros ejemplares procedentes de Fraga hace dos semanas, se encuentra la investigadora Clara Malo. Con una larga trayectoria, antes de regresar a Aragón gracias al programa ARAID, ha estado trabajando diez años en Emiratos Árabes desarrollando técnicas de reproducción asistida para esta especie, que todavía están poco avanzadas en comparación con otros animales o el propio ser humano.

Propuesta de una familia real saudí

El proyecto actual se enfoca inicialmente en mejorar la reproducción de camellos arábigos destinados a certámenes de belleza y se ha elegido la facultad de Veterinaria de Zaragoza por la experiencia del equipo liderado por Malo, de hecho, la propuesta partió directamente de una familia real de Arabia Saudita y aportan una línea directa de financiación a través de la empresa WildArt (Assisted Reproductive Technologies) cofundada con otras dos personas por la propia investigadora.

"Nuestro objetivo principal es optimizar la congelación del semen de camello", señala Malo junto a los esbeltos Canela y Hulu, dos camellos de raza canaria que técnicamente son dromedarios, pues solo tienen una joroba. "Los camellos son una especie poco conocida que, además de sus peculiaridades biológicas, cumplen muchas funciones, pues tradicionalmente se han usado para el transporte, pero actualmente han ganado mucha importancia en Europa, especialmente por su leche", considera. De hecho, la apertura de esta línea de investigación con la especie en Aragón supone una oportunidad para su revalorización y cría en Europa. "Es un producto singular con bajo contenido en lactosa y propiedades beneficiosas para problemas inmunológicos y la diabetes que también tienen un papel relevante en la cosmética mediante la elaboración de cremas", señala.

El recinto que ocupan los camellos en la facultad de Veterinaria de Zaragoza. / Javier Río

Todavía extraños en estas latitudes (y mucho más en el Tercer Cinturón de Zaragoza) los camellos en los Emiratos Árabes son un icono cultural que se busca proteger. Allí existe una gran tradición de carreras de camellos y de certámenes de belleza, siendo el consumo de su carne más habitual en zonas como Egipto. En Aragón en este momento solo existe constancia de dromedarios, usados para recorridos turísticos, cabalgatas y recreaciones históricas en Fraga, núcleo al que perteneces los dos ejemplares llegados a la capital.

El trabajo que se desarrolla en el departamento de Patología Animal busca mejorar el proceso de congelación del semen y evitar el deterioro de la calidad espermática, algo especialmente complicado en esta especie debido a su alta viscosidad, algo que permite que la carga reproductora se libere gradualmente ampliando la ventana de fertilidad natural. Sin embargo, esa misma característica dificulta enormemente su manipulación en el laboratorio y hace que la congelación sea menos efectiva. "Es lo que estamos trabajando para resolver", precisa Malo.

El plan de trabajo de Wildart con el respaldo del área de Reproducción y Obstetricia del departamento de la Universidad de Zaragoza contempla la investigación con cinco animales, por lo que están esperando la llegada de otros tres camellos desde Lanzarote. Aunque tendrían que llevar varias semanas viviendo en Veterinaria, su llegada se ha retrasado debido a cuestiones logísticas, trámites sanitarios y las recientes tormentas en las islas Canarias.

Necesitan estar en grupo

Malo señala que los animales con los que cuentan en la actualidad "se han aclimatado perfectamente" a su nuevo recinto a pesar del mucho cierzo que han tenido que soportar con su llegada a Zaragoza. Sin embargo, recuerda que los camellos "son animales gregarios" que necesitan estar en grupo, por eso es fundamental alcanzar pronto el grupo de cinco individuos.

La investigación, según la responsable del proyecto, pretende establecer en el primer año unas bases de desarrollo. "Si los resultados son positivos, el estudio podría extenderse hasta diez años o más, ya que existen muchas áreas de la reproducción que se quieren investigar", indica.

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Por el momento los camellos con los que trabajarán serán los de tipo canario (el camelus dromedarius) puesto que legalmente no es posible traer ejemplares de camellos directamente desde los Emiratos Árabes, ya que la normativa española permite exportar, pero impide la importación por razones de sanidad y bioseguridad. Para ampliar el proyecto en el futuro el equipo de investigación tendría que mirar hacia otros mercados permitidos, como Marruecos o dentro de la propia Europa. La intención inicial es realizar la investigación en los laboratorios aragoneses para, posteriormente, implementar los servicios en Oriente Medio utilizando sus propios animales que pueden llegar a costar dos millones de euros.