La Aemet advierte de la llegada de un episodio de calima que dejará cielos turbios y empeorará la calidad el aire en toda la Península

Prácticamente toda la Península Ibérica podría verse envuelta a partir de este martes y hasta como mínimo el próximo domingo de una masa de aire sahariano que, según apuntan los modelos, dejará cielos turbios y empeorará la calidad del aire en todos los territorios afectados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de este fenómeno que se abrirá paso desde el Atlántico, viajará por el interior y llegará hasta el Mediterráneo a lo largo de esta semana. Los meteorólogos afirman que este episodio estará acompañado de un aumento excepcional de las temperaturas, que en algunos casos podrían superar entre 5 y 10 grados los valores habituales para la época hasta dejar valores típicos del verano en pleno abril, así como de la formación de tormentas fuertes en el tercio norte peninsular.

Los modelos del Barcelona Dust Regional Center, uno de los centros de referencia de la Organización Meteorológica Mundial para el estudio de la calima en el sur de Europa, indican que este episodio de calima será especialmente intenso para España. En un primer momento, el polvo sahariano se hará sentir con especial fuerza en la mitad oeste peninsular, desde Galicia hasta Andalucía pasando por Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Machan y Comunidad de Madrid. Después, todo apunta a que este fenómeno se desplazará hacia el Mediterráneo y llegará a Catalunya, Comunitat Valenciana y Región de Murcia. El martes y miércoles se perfilan por ahora como los días más intensos del episodio pero todo apunta a que se alargará hasta como mínimo el domingo.

Lluvias de barro y mala calidad del aire

En algunos puntos la calima coincidirá con la formación de tormentas lo que, en la práctica, podría dar lugar a lluvias de barro. Los meteorólogos afirman que estamos ante una masa de aire muy cálido y algo inestable que favorecerá la aparición de tormentas de tarde en puntos como Galicia, la cordillera Cantábrica y las zonas próximas al Sistema Ibérico y los Pirineos, aunque también podrían aparecer de forma más dispersa en otros puntos del interior. Todo apunta a que en algunas zonas las tormentas podrán ir acompañadas de chubascos intensos, granizo y rachas muy fuertes de viento por lo que se pide a la población extremar precauciones cuando se den estos episodios.

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La llegada de episodios de calima provoca un aumento sustancial de partículas en suspensión en el aire y esto, a su vez, acaba encendiendo las alarmas de contaminación en los territorios afectados. Y esto, más allá de un problema ambiental, puede suponer un problema para la salud de la población. La irrupción de calima puede provocar desde un aumento de los problemas respiratorios y cardiovasculares hasta un aumento de los ingresos por alergias. Por eso mismo, ante estos episodios de alta contaminación, las autoridades sanitarias recomiendan a los pacientes más vulnerables y con enfermedades crónicas que tomen precauciones para limitar su exposición a entornos situados al aire libre.

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