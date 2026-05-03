GALICIA

Más prevención y un aumento de brigadistas y medios aéreos para el verano de 2026

Paula Pérez | Santiago

Galicia sufrió el pasado verano la ola de incendios más devastadora del siglo. Un cóctel perfecto de temperaturas extremas, poca humedad y fuertes rachas de viento ayudó a prender la mecha en un rural en estado de abandono. El resultado fue un infierno de llamas que calcinó más de 100.000 hectáreas en agosto, obligó a evacuar y confinar a miles de personas y arrasó casas y explotaciones agrarias.

Tras la catástrofe la Xunta reconoció "errores" e instó a "extraer lecciones": prometió más prevención y un incremento de los medios de extinción. Además, se renovó parte de la cúpula de la Consellería de Medio Rural con el relevo de tres altos cargos en el departamento que tiene las competencias en materia de lucha contra el fuego, entre ellos su número dos y dos directores generales.

Al margen de la catástrofe natural, los incendios de 2025 pusieron en riesgo aldeas y vidas humanas por la cercanía de las llamas a núcleos poblados. El rural gallego está cada vez más despoblado y envejecido.