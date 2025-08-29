El ambientazo del mercadillo extraordinario de Mérida, foto a foto

El tradicional mercadillo de los martes se celebró ayer de forma extraordinaria por la tarde-noche en Mérida para compesar la pérdida de actividad durante la Feria de Septiembre. La ubicación no varió y los puestos se instalaron en el recinto ferial, como es habitual. El rastrillo contó con mucha afluencia de público. Numerosas personas se agolparon en los puestos con colas, en algunos casos, para comprar. Entre los más concurridos estaban los de venta ropa, bisutería y los de alimentación.

Supera las expectativas

Los emeritenses preguntaron a los comerciantes si habían traído alguna novedad con respecto a la semana anterior. Gran cercanía al hablar con ellos y perdirles cualquier opinión. Vendedores ambulantes que conocen muy bien el género que les interesan a cada uno de los clientes. Y el resultado, según se puede apreciar en las fotos, ha superado las expectativas.

Imágenes del rastrillo

Mercadillo extraordinario con gran éxito de público. / Ayuntamiento de Mérida

