Filtraciones en el parking
La reapertura de la avenida Fernández López de Mérida solventa el caos de tráfico provocado por las obras
Los vehículos vuelven a circular por la calzada
La avenida José Fernández López ya tiene abiertos a la circulación los dos carriles en sentido hacia el centro de la ciudad, que se encontraban en obras desde el pasado mes de julio con el fin de solucionar las filtraciones detectadas en el parking subterráneo. La vuelta del tráfico en este céntrico tramo de la capital extremeña, supone un importante alivio en los atascos que venían surgiendo en la zona debido a los trabajos. Los operarios abordaron ayer los últimos remates para poner la calzada a punto de cara a la Feria de Septiembre de 2025, tal y como adelantó El Periódico Extremadura este pasado jueves.
Vuelta a la normalidad
Desde esta mañana se ha reabierto el paso al servicio de taxis, autobuses y también a los demás vehículos, lo que supone, en la práctica, volver a la normalidad en términos de circulación por la transitada avenida Fernández López.
