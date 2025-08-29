Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo susto por las llamas en la región

Dos avionetas y dos helicópteros apagan a toda velocidad un fuego en el parque natural de Cornalvo

Las llamas se han originado esta tarde en la Sierra del Moro

Video | Extinguen un incendio en las inmediaciones de Cornalvo

Video | Extinguen un incendio en las inmediaciones de Cornalvo

Cedido

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El fuego ha dado un nuevo susto en Extremadura. Se ha declarado esta tarde un incendio en el Parque Natural de Cornalvo. Las llamas se han originado en la Sierra del Moro y todavía no se saben las causas exactas del suceso, que están siendo ahora mismo objeto de investigación. Al lugar de los hechos se han desplazado dos avionetas y dos helicópteros.

Controlado

Los vehículos aéreos han llegado rápidamente para sofocar el fuego, que solamente ha calcinado una pequeña parte del entorno natural (sobre todo matorrales) y no han llegado a prender con fuerza la arboleda de la Sierra del Moro. El incendio ya está controlado y estabilizado. Apagar con celeridad las llamas ha sido fundamental para evitar males mayores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents