Nuevo susto por las llamas en la región
Dos avionetas y dos helicópteros apagan a toda velocidad un fuego en el parque natural de Cornalvo
Las llamas se han originado esta tarde en la Sierra del Moro
Mérida
El fuego ha dado un nuevo susto en Extremadura. Se ha declarado esta tarde un incendio en el Parque Natural de Cornalvo. Las llamas se han originado en la Sierra del Moro y todavía no se saben las causas exactas del suceso, que están siendo ahora mismo objeto de investigación. Al lugar de los hechos se han desplazado dos avionetas y dos helicópteros.
Controlado
Los vehículos aéreos han llegado rápidamente para sofocar el fuego, que solamente ha calcinado una pequeña parte del entorno natural (sobre todo matorrales) y no han llegado a prender con fuerza la arboleda de la Sierra del Moro. El incendio ya está controlado y estabilizado. Apagar con celeridad las llamas ha sido fundamental para evitar males mayores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Derrumbe en la muralla más larga de Europa: se cae un tramo de la fortificación de Badajoz
- Badajoz despide agosto con ocio y cultura: esta es la agenda del fin de semana
- Al amanecer y en poco tiempo: la Policía Nacional realiza una operación en Suerte de Saavedra (Badajoz)
- Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- El 'Deltacar' multa a 55 conductores en su primera semana de funcionamiento en Badajoz
- Los tomates de la Tomatina de Buñol salen de la provincia de Badajoz
- Los vecinos se organizan de nuevo: Desbrozan la maleza en el Cerro de Reyes de Badajoz