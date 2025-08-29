Dos avionetas y dos helicópteros apagan a toda velocidad un fuego en el parque natural de Cornalvo

El fuego ha dado un nuevo susto en Extremadura. Se ha declarado esta tarde un incendio en el Parque Natural de Cornalvo. Las llamas se han originado en la Sierra del Moro y todavía no se saben las causas exactas del suceso, que están siendo ahora mismo objeto de investigación. Al lugar de los hechos se han desplazado dos avionetas y dos helicópteros.

Controlado

Los vehículos aéreos han llegado rápidamente para sofocar el fuego, que solamente ha calcinado una pequeña parte del entorno natural (sobre todo matorrales) y no han llegado a prender con fuerza la arboleda de la Sierra del Moro. El incendio ya está controlado y estabilizado. Apagar con celeridad las llamas ha sido fundamental para evitar males mayores.