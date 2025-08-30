'Jasón y las Furias' emociona en Mérida al ministro extremeño Carlos Cuerpo

La tragedia renovada 'Jasón y las Furias', que pone el broche de oro a la 71 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, sentó este viernes entre público al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El extremeño presenció la obra escrita por Nando López y dirigida por Antonio C. Guijosa junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana. Las autoridades fueron recibidas por el director del certamen, Jesús Cimarro.

Los políticos departieron y se fotografiaron con el reparto de la producción de Teatro del Noctámbulo, encabezado por los actores José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo.

Tanto Cuerpo como Guardiola han publicado su paso por la cita teatral. El ministro ha calificado la noche de "emocionante", mientras que la presidenta pone el acento en la violencia y dolor de la tragedia. "Una obra para tomar conciencia y alzar la voz contra quienes atacan donde más duele", ha escrito Guardiola, dando, a su vez, la enhorabuena a la compañía extremeña.

El ministro Carlos Cuerpo con Guardiola, Quintana y el equipo de 'Jasón y las furias' / IG

Esta edición del Festival de Teatro de Mérida dio el pistoletazo de salida el 4 de julio en el emblemático escenario romano. El evento, que ha destacado por un marcado carácter internacional, comenzó con la representación de 'Numancia', una producción de la Comunidad de Madrid dirigida por José Luis Alonso de Santos y protagonizada por Arturo Querejeta.

Del 9 al 13 de julio, el escenario acogió 'Alejandro y el eunuco persa', una obra de A. Penco con los actores Guillermo Serrano y Paula Iwasaki.

Fotogalería | 'Jasón y las furias', el último estreno del Festival de Teatro de Mérida / Javier Cintas

Colaboración europea y estrenos internacionales

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la colaboración con el Festival de Teatro de Ostia Antica (Italia). Este acuerdo permitió un intercambio cultural sin precedentes: la producción extremeña 'Ifigenia' se representó en Mérida los días 15 y 16 de julio y viajó a Italia para actuar el 25 y 26 de julio. Además, el público emeritense pudo disfrutar el 18 y 19 de julio de la obra italiana 'Edipo rey', producida por la Fondazione Teatro di Roma. Se interpretó en italiano, con subtítulos en castellano.

Javier Cintas

Un agosto repleto de grandes nombres

El mes de agosto se ha convertido en un desfile de talento y grandes producciones que han mantenido en vilo al público del Teatro Romano.

La programación contó con el musical 'Cleopatra enamorada', protagonizado por Natalia Millán y Álex O'Dogherty. Del 30 de julio al 3 de agosto, el escenario fue para 'Electra', una coproducción del festival con un reparto estelar encabezado por María León, Elisa Matilla y Patxi Freytez.

El actor Lluís Homar se adueñó del teatro del 6 al 10 de agosto con 'Memorias de Adriano'. A mediados de mes, del 13 al 17, fue el turno de 'Las Troyanas', con la presencia de Isabel Ordaz, Mina El Hammani y María Vázquez. Del 20 al 24 de agosto, las risas llegaron con 'Los Hermanos', protagonizada por Pepón Nieto, Eva Isanta y Cristina Medina. Y este domingo 'Jasón y las Furias' despide la temporada.