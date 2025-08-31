Mérida se ilumina para comenzar a disfrutar de la feria

«Para alguien que ha nacido y crecido a 500 metros de aquí es todo un honor poder darle a este botón para que podamos empezar a disfrutar de la feria». De esta forma se ha expresado esta noche la directora de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, Pilar Vizcaíno, minutos antes de apretar el pulsador que ha activado el encendido del alumbrado de las Ferias y Fiestas de Mérida 2025.

Como cada año, han sido muchos los emeritenses que se han acercado al recinto ferial para vivir en primera persona este tradicional acto simbólico que ha servido para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de la ciudad, que en esta edición se desarrollarán hasta el próximo 7 de septiembre, cuando finalizará con los fuegos artificiales. Además, el hecho de que el día 8 sea festivo autonómico, dará pie a exprimir al máximo la última jornada.

El ayuntamiento ha recibido 89 solicitudes entre atracciones, puestos de alimentación, casetas de juego y tómbolas. No faltarán casetas tradicionales como la Caseta Peña Cultural Niño Bermejo, Pinchos Caña, La Caseta Gallega y la Caseta de Sanguino. Y como novedad, el recinto ferial contará este año con una caseta joven sin alcohol destinada a menores a partir de 14 años. La programación incluye actividades para el disfrute de todos los públicos.

Conciertos

En concreto, el 2 de septiembre se celebrará en el recinto ferial el Día de la Infancia; el 4 se llevará a cabo el de las personas mayores y el 5, el destinado al folclore. En la plaza de España se desarrollarán los conciertos gratuitos de la cantante catalana Vicco, así como de los extremeños Sanguijuelas del Guadiana y Cecilia Zango. También se podrá disfrutar de los espectáculos A Bailar x Rumbas y Súper EGB. Por otra parte, en el Paseo de Roma actuarán diferentes dj’s de del panorama local y extremeño desde el día 4 hasta el 6 a partir de las 19 horas.

La feria emeritense será plenamente accesible y los conciertos programados en la plaza de España contarán con bucle magnético y mochila vibratoria bajo demanda. Cabe destacar que todos los días habrá un tramo sin ruido en la zona de las atracciones del ferial, de 20 a 22 horas, para el disfrute de todas las personas. En este sentido, desde el ayuntamiento se han editado programas adaptado a lectura fácil, además de habilitar aseos portátiles adaptados y espacios reservados para las personas con movilidad reducida.