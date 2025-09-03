La Bonoloto sonríe a Mérida con más de 44.000 euros: ¿dónde ha tocado?

La fortuna ha permitido que una persona inicie este miércoles con mucha más alegría y una vida un poco más cómoda. Se trata del propietario/a de un boleto sellado en el despacho receptor 7.260 de la capital extremeña, situado en la plaza de los Escritores, ya que su billete de lotería ha sido agraciado con 44.475 euros de premio en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer por la noche (2 de septiembre). La combinación ganadora ha estado formada por los números 5, 12, 13, 42, 44, 45. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a un total de 2.176.632,00 euros.

Premios

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 366.916 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 113 de Sevilla, situada en C.C. Los Arcos, avenida de Andalucía s/n Loc. B-4. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 44.475 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 7.260 de Mérida, en el número 50.555 de Torre de Benagalbón (Málaga), y en el número 53.910 de Mula (Murcia). De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 57 boletos acertantes, que recibirán 1.170 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.930 boletos acertantes, que recibirán 25 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 78.091 boletos acertantes, que recibirán 4 euros. La diosa fortuna vuelve sonreír en Emérita Augusta.