Loterías y apuestas
La Bonoloto sonríe a Mérida con más de 44.000 euros: ¿dónde ha tocado?
En el estanco ubicado avenida de los Escritores
La fortuna ha permitido que una persona inicie este miércoles con mucha más alegría y una vida un poco más cómoda. Se trata del propietario/a de un boleto sellado en el despacho receptor 7.260 de la capital extremeña, situado en la plaza de los Escritores, ya que su billete de lotería ha sido agraciado con 44.475 euros de premio en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer por la noche (2 de septiembre). La combinación ganadora ha estado formada por los números 5, 12, 13, 42, 44, 45. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a un total de 2.176.632,00 euros.
Premios
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 366.916 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 113 de Sevilla, situada en C.C. Los Arcos, avenida de Andalucía s/n Loc. B-4. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 44.475 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 7.260 de Mérida, en el número 50.555 de Torre de Benagalbón (Málaga), y en el número 53.910 de Mula (Murcia). De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 57 boletos acertantes, que recibirán 1.170 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.930 boletos acertantes, que recibirán 25 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 78.091 boletos acertantes, que recibirán 4 euros. La diosa fortuna vuelve sonreír en Emérita Augusta.
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en una pelea entre cuatro personas en San Roque
- El Ayuntamiento de Badajoz compra 616 metros de toldos para calles comerciales del Casco Antiguo