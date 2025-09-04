La construcción de 235 viviendas asequibles en Mérida, más cerca: un jurado profesional valora 21 propuestas

Poco a poco, las nuevas edificaciones residenciales en la barriada El Prado, en Mérida, van alumbrando su futuro y cada vez están más cerca. Un jurado profesional se ha reunido este jueves para valorar las 21 propuestas que se han presentado para la contratación de los servicios de redacción del estudio de detalle, proyecto de edificación y dirección de obra de una promoción de 235 viviendas asequibles. Según ha recordado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la actuación está desarrollada por el Servicio Estatal del Suelo y contempla una inversión de más de 30 millones de euros. Está ubicada en una zona de expansión de Mérida, donde la construcción de vivienda asequible dará respuesta habitacional a la ciudadanía.

7.889 metros cuadrados

La actuación está situada en una parcela que cuenta con una superficie de 7.889 metros cuadrados entre las calles Torrente Ballester, Comarca de las Hurdes, Castro Espadiña y avenida del Prado. El jurado que evalúa las propuestas está presidido por Enrique Krahe, arquitecto de reconocido prestigio designado por SEPES, y como vocales están representantes de la Secretaría General de Arquitectura y Edificación; del Colegio de Arquitectos y el ayuntamiento de la capital extremeña.

30.000 euros

El presente concurso contempla un reconocimiento económico a las cuatro mejores propuestas en concepto de gastos por elaboración y presentación de estas, por un importe total de 56.000 euros IVA excluido. Al ganador se le otorgará 30.000 euros, 12.000 euros al primer accésit, 8.000 euros al segundo y 6.000 euros al tercero. El ganador del concurso será propuesto como adjudicatario del contrato de las viviendas. Entre las propuestas se valora además de la contextualización con el entorno, las soluciones de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada y el nivel de experimentación o la aplicación de soluciones innovadoras.