En la avenida de las Comunidades
Dos detenidos por tentativa de homicidio al atropellar a tres personas en Mérida
Los arrestados todavía no han pasado a disposición judicial y uno de ellos cuenta con antecedentes
Mérida
La Policía Nacional ha anunciado este jueves la detención de dos jóvenes de 20 y 23 años, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, después del atropello a tres personas que se produjo la madrugada de este pasado miércoles en Mérida. Los arrestados todavía no han pasado a disposición judicial y uno de ellos cuenta con antecedentes.
Tres personas
Los hechos fueron puestos en conocimiento por el 112 Extremadura. El suceso ocurrió sobre las 05.50 de la madrugada en la avenida de las Comunidades y resultaron heridos leves un chico de 24 años y una chica de 27, que fueron trasladados hasta el hospital emeritense. Sin embargado, la Policía Nacional habla de tres personas atropelladas, según ha informado EFE.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Abandonados