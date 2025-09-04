Feria de Septiembre
La 'Nochentera' de Vicco cautiva y acelera el ritmo de Mérida
Continúa la programación musical con Sanguijuelas del Guadiana
La plaza España de Mérida se llenó de gente de todas las edades la noche de ayer para asistir al concierto de Vicco, uno de los cocniertos estrellas y gratis de las Ferias de Septiembre. Cientos de personas corearon la popular canción 'Nochentera', así como otros temas. La artista catalana cautivó al público de la capital extremeña y dio todo de sí durante el espectáculo.
Hoy, día grande en lo que se refiere al tema musical, están previstas las actuaciones de Cecilia Zango (21.00 horas) y Sanguijuelas del Guadiana (22.15 horas). Música de la tierra elaborada por una joven banda que, si en disco, en Spotify y en YouTube enamora, en directo se convierte en una bola de energía apabullante. Aspira a ser el mejor concierto de los festejos. Atraerá asistentes de todos los puntos de la región, porque las entradas para sus espectáculos se agotan como rosquillas.
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Abandonados